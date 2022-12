¿Por qué Lalo Rodríguez se negaba a cantar “Ven devórame otra vez”?

El salsero, Lalo Rodríguez, falleció a los 64 años en Puerto Rico. Foto: Captura de pantalla Spotify Lalo Rodríguez

En 1988, Lalo Rodríguez lanzó su álbum “Un nuevo despertar”, en el que se incluyó “Ven devórame otra vez”, su mayor éxito a nivel internacional, con el que permaneció por más de un año en la lista de la revista Billboard.

Este sencillo, que permanece vigente, al principio fue causante de una controversia entre el cantante puertorriqueño y su productor Julio César Delgado, quien promovió que esta canción se grabara después de que Lalo se negara inicialmente, ya que por sus versos, algo eróticos, la canción iba en contra de los principios religiosos que tenía el puertorriqueño.

El verso en el que se escucha “Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote, en mi cama nadie es como tú” fue el causante de que Lalo no quisiera cantar del todo esta canción, ya que como le contó al medio Un Nuevo Día, “si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras. Lo más fuerte era que se repetía tres veces”.

Razón por la que el cantante puertorriqueño decidió cambiar el verso, para que “he mojado mis sábanas blancas recordándote” solo se escuchara una vez en la canción y además, reemplazó una de las palabras. El cambio fue sutil, Lalo decidió cantar “he mojado mis sábanas blancas llorándote”.

El cantante, cuenta, que inicialmente no le convencía grabar esa canción e incursionar en la música erótica, pero que su productor insistió tanto en la idea, con el fin de que Lalo estuviera “en la boca de todos”, que finalmente accedió.

“Le dije a Julio que le iba a devolver el dinero de adelanto. No podía cantar esto, no me sentía bien. Él se me puso de frente y me dijo: ‘Recoge los audífonos porque de aquí no vas a salir hasta que tú grabes. Eso es lo que quiere mucha gente, es la oportunidad de tu vida’”

El resultado ya es bien conocido, en su momento, Lalo Rodríguez afirmó que con “ven devórame otra vez” había visitado escenarios, incluso, 30 años después de la grabación y publicación de la canción. “La gente me asocia con ella”, concluyó.

Sobre la muerte de Lalo Rodríguez

El salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto este martes 13 de diciembre frente a un edificio del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades que se trasladaron al lugar, donde un familiar del artista identificó el cuerpo.

No había signos de violencia visibles en el sitio y serán la autopsia y otras pruebas las que determinen las causas de la muerte, reportó en un comunicado la Policía. Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como “Ven devórame otra vez”, “Pero llegaste tú” y “Nada de ti” fue una de las más célebres en la historia de la salsa.

“Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez”, expresó en su cuenta de Twitter el cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

¿Quién era la esposa de Lalo Rodríguez?

El artista vivió en Orlando, Florida, alrededor de 26 años, en 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel.

Varios escándalos marcaron la carrera del artista con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y en 2011 fue arrestado en Florida, por cargos de violencia doméstica. Se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional y el veterano de la salsa se divorció en 2022.