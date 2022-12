Stephen “tWitch” Boss, DJ del show de Ellen DeGeneres, falleció a los 40 años

Stephen "tWitch" Boss y Ellen DeGeneres habían trabajado juntos en el programa de entrevistas de la última desde 2014. Foto: Getty Images/Mike Rozman/NBC

Stephen “tWitch” Boss, fue una personalidad de la televisión estadounidense que saltó a la fama en 2003, cuando participó en el programa de concurso “The Wade Robson Project” de MTV y por llegar como finalista en el reality, “So You Think You Can Dance” en 2008, donde conoció a su esposa, Allison Holker Boss.

“tWitch” Boss fue encontrado sin vida este miércoles en la habitación de un hotel en Los Ángeles, Estados Unidos. Reportes oficiales señalan que el DJ falleció a causa de una herida de arma de fuego que, supuestamente, se causó él mismo.

La viuda dio sus primeras declaraciones a la revista People donde confirmó la muerte de su esposo y señala que él fue “la columna vertebral” de su familia y siempre será “una gran inspiración para sus fans”.

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él”, confesó Holker Boss.

La bailarina también pidió privacidad para ella y sus tres hijas, Zaia, de 3 años, Maddox, de 6, y Weslie, 14, en este difícil momento. “Stephen, te amamos, te echamos de menos, y siempre me reservaré el último baile para ti.”

Desde 2014, “tWitch” había sido parte del espacio televisado de entrevistas “The Ellen DeGeneres Show”, donde fue DJ y productor ejecutivo del programa.

Boss también fue presentador de la serie exclusiva para Disney+, “Tu Boda de Cuento de Hadas”, junto a su esposa, Allison.

En las últimas publicaciones que realizó “tWitch” en sus redes sociales, se le veía feliz junto a su esposa, primero, celebrando el noveno aniversario de su matrimonio y luego realizando una coreografía en su hogar frente a su árbol de navidad.

¿Cómo se hizo famoso Stephen “tWitch” Boss?

Stephen “tWitch” Boss saltó a la fama en 2003 como participante en el programa de MTV,”The Wade Robson Project”. En 2008, quedó en segundo lugar en el show “So You Think You Can Dance”, donde regresó años después para ser parte del jurado.

En 2014, Ellen DeGeneres lo invita a ser parte de su programa de entrevistas, “The Ellen DeGeneres Show”, como DJ invitado, donde luego pasó a ser copresentador y productor ejecutivo hasta el final del show este año.

Junto a su esposa, Allison Holker Boss, presentaron en conjunto la serie de Disney+, “Tu Boda de Cuento de Hadas” y también realizó apariciones en películas como “Magic Mike XXL”, “Step Up” y series como, “Modern Family”.