¿Por qué The Weeknd canceló su concierto en California?

Este fin de semana el cantante canadiense The Weeknd se presentó frente a más de 70.000 personas en Los Ángeles, California, pero su show no duró demasiado, pues después de haber interpretado un par de canciones, el artista comunicó que debía cancelar su concierto en ese momento.

Abel Makkonen Tesfaye, como realmente es su nombre, lleva desde enero de 2022 promocionando por el mundo su “After Hours Tour”, que lo ha llevado a arios escenarios. Sin embargo, su más reciente presentación no fue lo que se esperaba para el cantante ni para los asistentes y fanáticos de The Weeknd.

A pesar de los esfuerzos del cantante por continuar, el concierto se detuvo y frente a todo su público, el artista dijo algunas palabras frente a lo que estaba pasando.

¿Qué pasó durante el concierto de The Weeknd?

Este sábado 03 de septiembre, el cantante canadiense se encontraba en el SoFi Stadium, en California, Estados Unidos, donde se presentó frente a más de 70.000 personas que, desde hace meses, estaban esperando que llegara hasta allí.

Su concierto fue parte de otra gira, “After Hours Til Dawn”, que tuvo que posponer debido a la pandemia del Covid-19 y que este sábado se esperaba que fuera la recompensa por la espera después de todo este tiempo.

Después de que The Weeknd tocó cuatro canciones y mientras estaba sonando “Can’t feel my face”, el artista dejó de aparecer en la tarima y pasaron 15 minutos en los que el público no sabía nada del artista ni nada de lo que estaba pasando.

Pasado ese tiempo, el canadiense subió a tarima de nuevo, pero no para seguir interpretando sus éxitos, sino para comunicar que su concierto debía acabar en ese momento porque había perdido la voz.

“Esto es increíble, no quiero detener el show, pero no puedo darles el concierto que quiero darles”, fueron algunas de las palabras que The Weeknd le dio al público.

El cantante también dejó claro que las personas que asistieron al evento recibiría la devolución de su dinero y que estaría “muy pronto”, otra vez, para darles el concierto que ya se ha tenido que posponer dos veces.

En los videos que han circulado por todas las redes sociales y donde miles de personas han dejado sus mensajes de apoyo y tristeza frente a lo que pasó con el concierto y el mismo cantante, también se ven los videos en los que se escucha que las personas abuchean a The Weeknd después de decir que debía cancelar el show.

Algunas personas, que contaron sus historias por medio de Twitter y TikTok, afirmaron que viajaron desde sus países de origen solo para ver a esta estrella del pop mundial, pero no resultó como lo esperaban.

Después de su paso por California, la agenda del cantante sigue siendo bastante amplia, ya que se espera que en las próximas semanas pueda recorrer más partes del mundo como México, América del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

A pesar de que sus disculpas se escucharon para todo el SoFi Stadium, el artista dejó un mensaje en redes sociales en el que se leía: “Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí y mi corazón se cayó. Prometo que lo compensaré con una nueva cita”.