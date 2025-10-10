Logo El Espectador
Programación Festival Altavoz 2025 en Medellín: bandas, horarios por días y más

El evento celebrará sus 22 años en Medellín con agrupaciones locales, nacionales e internacionales de música alternativa.

Redacción Vea
10 de octubre de 2025 - 11:28 p. m.
Festival Altavoz 2025.
Foto: Festival Altavoz 2025
Este fin de semana, Medellín, la ‘Ciudad de la eterna primavera’, se viste de fiesta con la edición número 22 del Festival Internacional Altavoz 2025. Con una programación gratuita, artistas del género como el metal, punk, electrónica y alternativa, ska y reggae, rap, rock y core, cautivarán a sus fanáticos con sus presentaciones.

53 agrupaciones se presentarán en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte en Medellín. 28 propuestas musicales emergentes de Medellín se presentarán junto a artistas de diez países, entre ellos Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Inglaterra.

¿Qué bandas se presentarán en el Festival Altavoz 2025?

Napalm Death, la icónica banda británica que es considerada pionera del grindcore y una de las grandes influencias en el death metal, llega por primera vez a Medellín. Junto a ellos, el grupo Pennywise hará su debut en la ciudad, trayendo consigo su característico sonido del punk californiano que los ha llevado a ser cabezas de cartel en importantes festivales internacionales. La programación también incluirá a Gabylonia, una de las voces más poderosas del rap latinoamericano, y un homenaje especial a las legendarias bandas locales I.R.A, Lilith, Reencarnación y Tarmac, reconocidas por su papel en la resistencia cultural de Medellín.

Horario por días del Festival Altavoz 2025

Sábado 11 de octubre

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_

4:00 p. m. — Mátame si puedes

4:55 p. m. — Nefais

5:30 p. m. — Moskato

6:15 p. m. — Pacífico Sur

7:00 p. m. — Soul in Pill

8:00 p. m. — Jona One Celebration

9:15 p. m. — 1280 Almas

11:15 p. m. — Maldita Vecindad

Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_

4:00 p. m. — Cinta Negra

5:15 p. m. — F5

6:15 p. m. — Gavilla Changoreta

7:00 p. m. — Gabylonia

8:00 p. m. — Los Hijos de Sam

9:15 p. m. — Killabeatmaker

10:30 p. m. — Shimura Cinema

11:15 p. m. — Tarmac

Domingo 12 de octubre

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_

4:00 p. m. — El Incendio más Largo del Mundo

4:45 p. m. — Bless the Silence

5:20 p. m. — Ress

6:05 p. m. — Reencarnación

7:05 p. m. — Ratos de Porão

8:00 p. m. — Real House of Hate

8:45 p. m. — Here Comes the Kraken

9:45 p. m. — Infest

10:30 p. m. — Invoke

11:15 p. m. — Napalm Death

12:10 a. m. — King

Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_

4:00 p. m. — Teido

5:15 p. m. — Influv

6:00 p. m. — Viajero

6:45 p. m. — Atávico

7:45 p. m. — For Volume

8:30 p. m. — Zumo

9:15 p. m. — Castrator

10:30 p. m. — Athanator

11:15 p. m. — Nuestro Tiempo

Lunes 13 de octubre

Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_

3:00 p. m. — Mikael Hyla Cuarteto

3:45 p. m. — Briela Ojeda

4:15 p. m. — El Piloto Ciego

4:45 p. m. — La Chiva Gantiva

5:45 p. m. — Cuchas

6:25 p. m. — Total Chaos

7:05 p. m. — Audiotrópico

7:45 p. m. — Pijamada

8:25 p. m. — Pennywise

Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_

3:00 p.m. — Dosis Margarita

4:00 p.m. — Pirineos en Llamas

4:45 p.m. — Mi Amigo Invencible

5:15 p.m. — Los Árboles

6:00 p.m. — Píldora Letal

6:45 p.m. — Real Akbal

7:15 p.m. — El Diestro

8:30 p.m. — Claudio Narea (Grandes Éxitos de Los Prisioneros)

