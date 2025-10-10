Programación Festival Altavoz 2025 en Medellín: bandas, horarios por días y más

Escucha este artículo
Este fin de semana, Medellín, la ‘Ciudad de la eterna primavera’, se viste de fiesta con la edición número 22 del Festival Internacional Altavoz 2025. Con una programación gratuita, artistas del género como el metal, punk, electrónica y alternativa, ska y reggae, rap, rock y core, cautivarán a sus fanáticos con sus presentaciones.
53 agrupaciones se presentarán en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte en Medellín. 28 propuestas musicales emergentes de Medellín se presentarán junto a artistas de diez países, entre ellos Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Inglaterra.
¿Qué bandas se presentarán en el Festival Altavoz 2025?
Napalm Death, la icónica banda británica que es considerada pionera del grindcore y una de las grandes influencias en el death metal, llega por primera vez a Medellín. Junto a ellos, el grupo Pennywise hará su debut en la ciudad, trayendo consigo su característico sonido del punk californiano que los ha llevado a ser cabezas de cartel en importantes festivales internacionales. La programación también incluirá a Gabylonia, una de las voces más poderosas del rap latinoamericano, y un homenaje especial a las legendarias bandas locales I.R.A, Lilith, Reencarnación y Tarmac, reconocidas por su papel en la resistencia cultural de Medellín.
Horario por días del Festival Altavoz 2025
Sábado 11 de octubre
Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
4:00 p. m. — Mátame si puedes
4:55 p. m. — Nefais
5:30 p. m. — Moskato
6:15 p. m. — Pacífico Sur
7:00 p. m. — Soul in Pill
8:00 p. m. — Jona One Celebration
9:15 p. m. — 1280 Almas
11:15 p. m. — Maldita Vecindad
Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
4:00 p. m. — Cinta Negra
5:15 p. m. — F5
6:15 p. m. — Gavilla Changoreta
7:00 p. m. — Gabylonia
8:00 p. m. — Los Hijos de Sam
9:15 p. m. — Killabeatmaker
10:30 p. m. — Shimura Cinema
11:15 p. m. — Tarmac
Domingo 12 de octubre
Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
4:00 p. m. — El Incendio más Largo del Mundo
4:45 p. m. — Bless the Silence
5:20 p. m. — Ress
6:05 p. m. — Reencarnación
7:05 p. m. — Ratos de Porão
8:00 p. m. — Real House of Hate
8:45 p. m. — Here Comes the Kraken
9:45 p. m. — Infest
10:30 p. m. — Invoke
11:15 p. m. — Napalm Death
12:10 a. m. — King
Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
4:00 p. m. — Teido
5:15 p. m. — Influv
6:00 p. m. — Viajero
6:45 p. m. — Atávico
7:45 p. m. — For Volume
8:30 p. m. — Zumo
9:15 p. m. — Castrator
10:30 p. m. — Athanator
11:15 p. m. — Nuestro Tiempo
Lunes 13 de octubre
Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
3:00 p. m. — Mikael Hyla Cuarteto
3:45 p. m. — Briela Ojeda
4:15 p. m. — El Piloto Ciego
4:45 p. m. — La Chiva Gantiva
5:45 p. m. — Cuchas
6:25 p. m. — Total Chaos
7:05 p. m. — Audiotrópico
7:45 p. m. — Pijamada
8:25 p. m. — Pennywise
Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
3:00 p.m. — Dosis Margarita
4:00 p.m. — Pirineos en Llamas
4:45 p.m. — Mi Amigo Invencible
5:15 p.m. — Los Árboles
6:00 p.m. — Píldora Letal
6:45 p.m. — Real Akbal
7:15 p.m. — El Diestro
8:30 p.m. — Claudio Narea (Grandes Éxitos de Los Prisioneros)