30 años de ‘Pies descalzos’ de Shakira: 10 cosas que quizá no sabías del álbum

El 6 de octubre de 1995, cuando Shakira tenía 18 años, lanzó al mundo su álbum de estudio, Pies descalzos. Aunque fue el tercero que realizaba, terminó convirtiéndose en el primero que realmente comenzó a forjar su propia identidad como artista.

Su nombre ya empezaba a resonar suavemente en Colombia, pero nadie imaginaba que, con un álbum grabado entre Bogotá y Miami, Shakira daría un salto que la transformaría en un ícono internacional.

A diferencia de sus dos álbumes anteriores, Magia (1991) y Peligro (1993), que no lograron el impacto que se esperaba, Pies Descalzos marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese momento, Shakira decidió tomar las riendas creativas de su carrera. Escribió sus propias letras, se involucró de lleno en la producción y apostó por un sonido que mezclaba pop, rock, reggae y baladas.

Treinta años después, el disco no solo sigue resonando como la primera vez. Con canciones emblemáticas como Estoy aquí, Antología, Se quiere, se mata y Pies descalzos, sueños blancos, Shakira demostró que podía ser una artista integral: compositora, cantante y pensadora.

Datos curiosos sobre ‘Pies descalzos’ de Shakira

El álbum ganó discos de oro, discos de platino y dos premios Billboard. La única canción en la que Shakira no canta sola es ‘Un poco de amor’, donde se unió al músico Howard Glasford. Fue el primer disco escrito por ella y hecho con su estilo propio. Luis Fernando Ochoa fue la persona con la que Shakira colaboró en este álbum y con quien escribió todas las canciones. El álbum cuenta con una versión brasileña, que contiene varios temas de Shakira cantando en portugués. Antología es una de las canciones más amadas de su repertorio. Shakira la compuso cuando tenía 17 años, y desde entonces se ha convertido en un verdadero clásico del pop romántico latino.

