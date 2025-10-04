Salsa al Parque 2025: Bogotá se reafirma como capital salsera

La salsa es mucho más que solo un género musical; es una expresión cultural que nació en Cuba y Puerto Rico; sin embargo, fue en Nueva York donde encontró un espacio para fusionarse con el jazz, el son y otros ritmos afrocaribeños durante las décadas de 1960 y 1970. Desde entonces, este género musical ha venido creciendo hasta convertirse en un fenómeno global que combina chachachá, mambo, guaracha, bogaloo y guaguancó, enriquecidos con instrumentos como el saxofón, la trompeta o el trombón.

Desde los años sesenta, la salsa empezó a ganar terreno en Colombia, dando paso al nacimiento de orquestas y agrupaciones que hicieron suyo este género. En ese momento apareció una figura clave: Fruko, cantante y compositor que logró innovar al mezclar la salsa con otros estilos, marcando profundamente el rumbo de la música en el país.

A lo largo del tiempo, el género ha seguido evolucionando y fusionándose con ritmos como el rock o el pop. De esta transformación han surgido generaciones de artistas que se convirtieron en íconos: Grupo Niche, Joe Arroyo, Orquesta Guayacán, entre muchos otros, posicionaron la salsa colombiana como una de las más influyentes de América Latina.

Bogotá, escenario clave para el auge de la salsa en Colombia

Aunque Cali es considerada la capital mundial de la salsa, Bogotá se ha convertido en una de las ciudades más importantes para el género. Desde mediados del siglo XX, la capital empezó a recibir influencias musicales gracias a la migración, los intercambios culturales y la llegada de material discográfico de artistas cubanos, puertorriqueños y neoyorquinos. Poco a poco, la ciudad se fue apropiando de la salsa hasta convertirla en parte de su identidad urbana, dándole un lugar especial en la cultura popular. Festivales como Salsa al Parque demuestran que este género musical continúa uniendo a generaciones y congregando a miles de asistentes cada año.

Así será ‘Salsa al Parque’ en el Parque Simón Bolívar de Bogotá

Este 4 y 5 de octubre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar vuelve a vibrar con el sonido de trompetas, timbales y ritmos caribeños en la 26ª edición del festival ‘Salsa al Parque´. Con el lema “Bogotá, capital salsera”, este evento reúne no solo a artistas nacionales, sino también a leyendas internacionales y talentos emergentes para celebrar la identidad salsera de la capital del país.

Desde su inicio en 1997, ‘Salsa al Parque’ se ha convertido en un punto de encuentro musical para la comunidad, donde la salsa no solo se vive como un género, sino que también representa identidad, memoria y una celebración colectiva que ha consolidado a Bogotá como corazón salsero del país, pues ya es una tradición arraigada en el calendario cultural.

Uno de los invitados especiales para esta edición es el venezolano Luis Felipe González, quien tiene más de 50 años de trayectoria. Para el músico, ser parte de ‘Salsa al Parque’ es una oportunidad única: “Es emocionante. Yo en tiempos anteriores me presenté en el Parque Simón Bolívar en otras circunstancias, pero en ‘Salsa al Parque’ va a ser una coyuntura muy favorable, porque es un público que sigue muy fuertemente todas estas historias musicales”, dijo para Vea.

El artista destacó la importancia de Bogotá como epicentro cultural y salsero: “La capacidad que tiene Bogotá de tener diversas tendencias es absoluta. Es la capital. Todo el mundo sabe que es la plataforma que transforma tanto en los medios como en las tendencias de tantos visitantes que tiene de cualquier estilo. En el caso de la salsa, desde mucho tiempo atrás se organizaron agrupaciones, coleccionistas y conocedores que hicieron que Bogotá también estuviera formando parte de esa historia”, mencionó el artista de 75 años.

Además, González destacó cómo la salsa sigue evolucionando gracias a nuevas generaciones de intérpretes y a las fusiones musicales que incorporan instrumentos de jazz y otros géneros. “Hay una tendencia en que cada vez más jóvenes interpreten la salsa, porque las generaciones que originalmente hicieron la década de los 60, en los 70, están ya con la mayoría de edad y algunos han desaparecido. Todos esos nuevos colores hacen que la gente se sienta con ganas de bailar o con ganas de escuchar. La gente en Bogotá respeta eso y le gusta tirarse sus pasitos y escuchar la campana, las congas, todo eso, ese balance es lo que hace que Bogotá sea tan multifacética, tan llena de vida y de variantes de edades. Esto se refleja en Bogotá, que tiene respeto por las personas mayores, pero también hay apertura para los jóvenes que quieren incursionar en este ritmo tan interesante y tan alegre”, señaló el intérprete de La Sirena.

El músico recordó sus comienzos en Venezuela, donde el folklore llanero se entrelazó con las influencias de Nueva York, creando un estilo único que más tarde definió su carrera con canciones como “Canción India”, “El Porro” y “Canto de la Montaña”.

En el Simón Bolívar, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de clásicos como “El sol de la mañana”, Llegó Superman”, “Londres” y “El Forastero”. Para González, estas canciones son una prueba de que la salsa sigue vigente como en sus épocas doradas. “El público va a tener la oportunidad de ver que el tiempo no ha transcurrido en esa situación de la música bailable nuestra, van a verse como si estuvieran sumergidos en la época de la década de los 60, de los 70 y de los 80. Tenemos el ánimo arriba y sabemos que esa posibilidad es muy bonita porque es como un resurgir. La Salsa al Parque está dando nuevas tendencias".

“La salsa somos todos”: Sonido 70

Sonido 70, una de las orquestas emergentes que hará parte de este festival como cuota nacional, también hizo un análisis de su aporte a la salsa en el país y el mundo. “Nos llamamos así porque hacemos salsa de los 70 para que esto nunca muera. Durante estos 14 años que llevamos nuestro aporte ha sido defender ese legado de la salsa clásica y tratar de mantenerla viva para que los nuevos salseros escuchen un poco de lo que se hacía años pasados”, dijo Paulo Díaz, timbalero de la agrupación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Jairo Osorio, bajista de la banda, resaltó la importancia de la salsa en la capital de país: “Es muy interesante ver cómo Bogotá, siendo una ciudad tan grande, tiene la capacidad de ofrecer muchos eventos, una gran cantidad de sitios donde escuchar salsa, gran cantidad de orquestas salseras, y todo esto va generando una evolución, ya que al ser una ciudad multicultural da la opción de que lleguen muchas personas con nuevas propuestas e ideas. Esto hace que la salsa que se hace en Bogotá tenga un sonido propio”.

Sobre la apuesta de que Bogotá sea conocida como capital salsera, Mateo Ramírez, vocalista de Sonido 70, fue claro: “Salsa es salsa, salsero es salsero, y es aquel que vibra con una buena clave. La salsa es Colombia, la salsa es cultura, la salsa somos todos”.

Andrés Viáfara, productor y director de la orquesta colombiana La Suprema Corte, que también hará parte de este festival, afirmó: “Hoy por hoy Bogotá es la capital de la salsa, un festival como ese Cali no lo hace, y las personas que quieren la viven en Bogotá. Esa es la realidad”.

Programación por días de ‘Salsa al Parque’

Este festival reunirá a una gran nómina de artistas que deleitarán al público con sus canciones. Serán dos días para bailar y cantar los clásicos de la salsa.

Sábado 04 de octubre

12:00 m. | Rueda de casino

12:20 p.m. | Bellacoson

1:05 p.m. | Luna Llena Salsa Band

1:50 p.m. | Sonido 70

2:55 p.m. | La Suprema Corte

4:10 p.m. | Yuri Buenaventura

5:25 p.m. | El Pantera

6:25 p.m. | Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)

7:40 p.m. | Frankie Vázquez (Puerto Rico)

8:55 p.m. | Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela)

Domingo 5 de octubre