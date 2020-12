Puerto Candelaria presenta su versión de “What a Wonderful World”

Este sencillo, el último que lanzan este 2020, hace parte del disco “The Secret Of The Shadow”.

Puerto Candelaria presenta “What a Wonderful World”, su versión de esta pieza original de George Weiss y Robert Thiele inmortalizada por Louis Armstrong.

“La tercera revelación de este disco secreto es la orfebrería y el virtuosismo, que se mezclan en una versión exquisita para oídos rigurosos o distraídos. Nuevamente Los Candelarios nos enseñan que sin importar cuántas veces se haya grabado una misma canción, la versión del Puerto será única e irrepetible”, dice la banda. (Le recomendamos: Systema Solar y Puerto Candelaria se quedan en “Kolombia”).

Esta entrega, romántica y reflexiva, hace parte del álbum “The Secret Of The Shadow (Real Jazz Moments)”, un trabajo creado y grabado en confinamiento que reúne ocho temas (de los cuales se han estrenado tres) entre clásicos del jazz vocal y creaciones ‘candelarias’. Además, los seguidores de la agrupación pueden escuchar un pódcast sobre cómo se gestó este disco.

Con “What a Wonderful World” Puerto Candelaria propone cerrar un ciclo mirando esas cosas que hacen maravilloso este mundo, una actitud perfecta para esta época de Navidad. (Le puede interesar: Puerto Candelaria presenta “Summertime”).