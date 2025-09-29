¿Qué pasará con los conciertos del Vive Claro? Siguen Guns N’ Roses, Shakira y más

Guns N' Roses en concierto. Kevin Winter/Getty Images for Coachella/AFP Foto: AFP - KEVIN WINTER

La noche del pasado sábado 27 de septiembre, el concierto de Kendrick Lamar que estaba programado en el centro de eventos Vive Claro, fue cancelado minutos antes de salir al escenario, generando molestias en los asistentes, quienes llevaban varias horas haciendo fila para ingresar. Una vez fue informado lo ocurrido, todos tuvieron que abandonar el recinto. A través de un altavoz, un funcionario de logística aseguró: “por problemas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento”.

La expectativa por el show era alta, ya que, por primera vez, el rapero estadounidense se presentaría en la capital colombiana. Páramo Presenta, empresa encargada de la organización del evento, dijo a través de un comunicado: “Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”.

Otros conciertos en el Vive Claro en Bogotá

Este anuncio ha causado bastante preocupación entre los seguidores de otros artistas que tienen presentaciones programadas en ese mismo lugar: muchos comenzaron a temer que podrían ocurrir más cambios, aplazamientos o incluso cancelaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la organización aseguran que los conciertos ya programados “siguen en pie” y, hasta el momento, no hay señales oficiales de que se vayan a suspender o reprogramar.

Los conciertos programados son:

Guns n’ Roses: 7 de octubre

Imagine Dragons: 17 de octubre

Linkin Park: 25 de octubre

Shakira: 1 de noviembre

Blessd: 22 de noviembre

My Chemical Romance: 22 de enero 2026.

El Vive Claro emitió un comunicado asegurando que el concierto de Kendrick Lamar se canceló por problemas de documentación, aclarando que el recinto cuenta con todas las normas de seguridad requeridas tanto para los artistas, su equipo técnico, como para el público. “No obstante, se reitera que Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales. El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”.

Por su parte, la directora de OCESA, promotora de eventos, afirmó: “El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad (…) Vive Claro Distrito Cultural está diseñado para ser el venue de espectáculos más importante de Colombia y ya lo demostró en su inauguración con Green Day. Nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y la cultura está intacto”, dando un parte de tranquilidad para los fanáticos que están preocupados por los conciertos de los artistas que están programados para los próximos días.