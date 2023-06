¿Qué significa la portada de ‘Data’ el álbum de Tainy que mezcla reguetón y anime?

"Data", de Tainy, fue seleccionado por la revista Variety como uno de los mejores 20 álbumes de este año. Foto: Cortesía

Este jueves, cuando aún no había salido al público, Variety seleccionó a “Data” como uno de los mejores veinte álbumes de este primer semestre del año. Más allá de las estrellas urbanas invitadas, la revista lo definió como un álbum conceptual que sirve como testimonio de la historia creativa de Tainy, su creador, influenciado visualmente por el anime japonés surrealista.

Quizá le pueda interesar: Tarja Turunen en concierto en Bogotá

El productor escogió al director de anime japonés Hiromasa Ogura como el diseñador de la portada del disco, quien también fue el realizador de la película “Ghost in the Shell” (1995), que relata una historia distópica cyberpunk. Esa estética la tomó el puertorriqueño para crear su propia historia en el álbum. “Con la tecnología a mi alcance, he decidido crear un androide llamado Sena. Les daré vida a través de canciones, encriptadas por ‘Data’”, le dijo a Variety.

Sena, de cabello rosado, ya había sido creada con el videoclip de una canción lanzada en 2021, incluida en este álbum, en donde participó Julieta Venegas y Bad Bunny, titulada “Lo Siento BB: /”. Este tema se suma a las 19 canciones que publicó bajo su propio sello, NEON 16, y en los que invitó a estrellas del género urbano como Daddy Yankee, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel, Feid entre otros.

Los sonidos están atravesados por reguetón vieja escuela, el rap, el trap, EDM (música electrónica dance) y más. “El proceso de creación fue un viaje diferente para mí. Me tomó tiempo asegurarme de que la música sonara cohesiva y al mismo tiempo resaltar el aspecto visual. Pasé casi un año perfeccionando el sonido, lo que sirvió de base para que los demás elementos se fueran uniendo a lo largo de casi tres años”, comentó Tainy a la revista Rolling Stone.

También podría interesarle: Festival ‘La Receta’ en Bogotá: fechas, boletería, artistas y más

Más noticias sobre música urbana: La letra de ‘Copa Vacia’ de Shakira y el significado del video, según la cantante La barranquillera ha tratado de conectar más con sus fanáticos por medio de la opción en Instagram de “Canal Directo”, un grupo de chat en donde los artistas y famosos comparten contenido exclusivo y diferente. Leer más... La letra de ‘Copa Vacia’ de Shakira y el significado del video, según la cantante El universo de Saiko Su nueva apuesta musical viene acompañada con ritmos urbanos fusionados con electrónica y un marcado estilo futurista. El cantautor español presenta una nueva versión de su sencillo “Polaris”, junto con sus colegas Quevedo, Feid y Mora. Esta canción relata, a través de una temática astronómica, el interés de un hombre por no perder a la mujer que ama. Leer más... El universo de Saiko

Canciones y artistas del álbum ‘Data’ de Tainy

Tainy lleva cerca de 18 años produciendo reguetón. Razón por la que reunió, durante los tres años de producción del disco, a intérpretes de la vieja escuela como Daddy Yankee, Arcángel, Wisin y Yandel, Zion y Chencho Corleone y a otros de la nueva generación como Bad Bunny, Ozuna, Feid, Rauw Alejandro, Jhayco, Myke Towers, Mora, Sech, Feid y más.

Pero no solo se ha quedado con su género nativo, también buscó otros géneros como el productor de electrónica estadounidense Skrillex, el indie la puertorriqueña The Marias, lo alternativo de la venezolana Arca y artistas varios como Kany García, Julieta Venegas, E.Vax, Four Tet, Álvaro Díaz, Young Miko, Kris Floyd, Judeline, Omar Courtz y Xantos.

Puede leer también: Las mujeres y el jazz local (Reverberaciones)