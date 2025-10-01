Logo El Espectador
Entretenimiento
Música

Revelan line-up del Festival Estéreo Picnic 2026 por días

El 20, 21 y 22 de marzo de 2026, El Parque Simón Bolívar será el escenario para la edición número quince del festival de música. Detalles.

Redacción Vea
01 de octubre de 2025 - 05:05 p. m.
Asistentes a este festival en su Edición número 14 en el Parque Simón Bolívar que tuvo una duración de tres días
Asistentes a este festival en su Edición número 14 en el Parque Simón Bolívar que tuvo una duración de tres días
Foto: El Espectador - José Vargas
Con 15 años de trayectoria, el Festival Estéreo Picnic (FEP) volverá en 2026 para reafirmar su lugar como uno de los eventos musicales más destacados de América Latina. En esta edición, se celebrará mucho más que solo música: se tratará de comunidad, diversidad, cultura emergente y la convivencia que hace único a este evento.

Desde el año de su creación, el FEP se lanzó como una iniciativa independiente para traer a Bogotá bandas de rock, indie y electrónica. Con el tiempo, se ha convertido en un espacio vibrante y diverso donde se mezclan todos los géneros, desde pop y reguetón hasta punk y electrónica, además de ofrecer experiencias de arte, gastronomía y activismo social.

Más que un simple festival de música, el Estéreo Picnic se ha transformado en un ícono cultural de Bogotá. Es un punto de encuentro para jóvenes de todo el país, turistas de diversas partes del mundo y comunidades de todo tipo. Además, ha sido una plataforma fundamental para que artistas colombianos emergentes den a conocer su música. Con el lema de este año, “El ahora es para siempre”, el FEP 2026 se perfila como una edición conmemorativa, celebrando 15 años de historia y reafirmando su posición como el festival que revolucionó la forma de vivir la música en Colombia.

¿Qué artistas se presentarán en el Estéreo Picnic 2026?

20 de marzo

  • Tyler, The Creator; 
  • Lorde 
  • Peggy Gou 
  • Turnstile 
  • Brutalismus 3000 
  • Addison Rae 
  • Katseye 
  • Jōsuke Yukimatsu 
  • Djo 
  • Royel Otis 
  • Timø 
  • The Dare 
  • The Warning 
  • Balu Brigada 
  • Nicolás y Los Fumadores 
  • Six Sex 
  • Elniko Arias 
  • RØZ 
  • Peter Blue 
  • Manú 
  • Entrecø 
  • Error999 
  • Innexen (Live) 
  • Briela Veneno. 

21 de marzo

  • The Killers 
  • Peso Pluma 
  • Young Miko 
  • Kygo 
  • Tom Morello 
  • Mochakk 
  • Luis Alfonso 
  • Ivan Cornejo 
  • XXXX 
  • The Whitest Boy Alive 
  • Bob Moses 
  • HVOB (Live) 
  • Guitarricadelafuente 
  • Judeline 
  • Universe 
  • Manuel Lizarazo 
  • Machaka 
  • Roi Turbo 
  • Aria Vega 
  • Daniel Andrés 
  • Silvia Ponce. 

22 de marzo

  • Sabrina Carpenter 
  • Skrillex 
  • Deftones 
  • Doechii 
  • Interpol 
  • Ben Böhmer 
  • Men I Trust 
  • Aitana 
  • Lasso 
  • Viagra 
  • Boys 
  • 2hollis 
  • XXXX 
  • Bunt 
  • Hamdi 
  • Macario Martíne 
  • BadSista 
  • Wost 
  • DVD 
  • Pirineos en Llamas 
  • DJ Babatr 
  • Zarigueya 
  • Antopiko3 
  • Agraciada. 
