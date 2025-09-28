Alci Acosta se prepara para decir adiós: “Quiero terminar mi carrera con honor”

Hace 86 años, Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido artísticamente como Alci Acosta, nació para cambiar la historia de la música romántica en Colombia y Latinoamérica. Desde muy joven encontró en el piano y en los boleros un lenguaje especial para transmitir sus emociones más profundas. Su voz y su manera de cantar al despecho con elegancia lo llevaron a conquistar escenarios con temas como “No renunciaré”, “La copa rota”, “El cascarrabias”, “El último beso”, “El contragolpe”, “Traicionera”, entre otros.

Alci Acosta: ‘Para Siempre - Éxitos’, un homenaje a su trayectoria

Después de más de sesenta años de carrera, el pianista presentó “Para Siempre - Éxitos”, un álbum que, más que un simple lanzamiento, es una carta de amor y agradecimiento a su público. Esta producción reúne lo mejor de su voz y llega en un momento en el que la vida lo invita a reflexionar sobre su pasado con orgullo, mientras se prepara para una despedida que promete ser tan digna como su trayectoria.

“Prácticamente estamos en nuestras presentaciones de despedida. Creo que como muy demoradito el año entrante voy a tomar la decisión de despedirme para siempre. Ya era justo que hiciera un trabajo para mi público, que durante 60 años me ha seguido y que me quiere mucho. Este nuevo proyecto prácticamente puede ser el último. Para mí significa mucho, estoy muy contento y espero que la gente nos reciba con ese cariño que yo le he puesto. Creo que va a ser así”, dijo el artista.

Ese amor inquebrantable del público ha sido el motor que ha mantenido su camino y su pasión por la música: “Muy feliz, muy orgulloso. A través del tiempo la gente todavía me quiere mucho, asiste mucho a mis conciertos, porque reconozco que son muchos años haciendo lo mismo de cuando comencé, cantando mis viejas canciones. Las nuevas son muy poquitas, pero la gente me reclama que cante las canciones de siempre y esto me ha dado buenos resultados. Tengo una clientela bastante fiel y espero que hasta en mis últimas presentaciones estén conmigo", afirma el artista.

Alci Acosta presentó “Para Siempre - Éxitos”, su reciente álbum. Fotografía por: Carlos Cruz M

El secreto de Alci Acosta para mantener vigente después de 60 años

¿Cuál es el secreto de una carrera que ha perdurado por más de seis décadas? Esa es una pregunta a la que el artista no le ha encontrado respuesta: “Todavía no he podido descifrar ese sentimiento durante tantos años, me quedo sorprendido. Prácticamente se puede decir que entre los artistas colombianos, yo podría tener un récord porque la gente me ha seguido tantos años y todavía me presento en diferentes partes de Colombia y fuera de ella y la gente me acepta como si fuera ayer. Así que eso para mí significa mucho. No comprendo en realidad cuál ha sido el cariño. Creo que por el tipo de canciones que canto, que es un despecho sofisticado y no es un despecho tan hiriente, tiene un poquito de romanticismo y esto me ha dado buenos resultados desde que comencé. Espero que me sigan un poquito más hasta que diga ‘¡Hasta siempre!’”.

Su estilo lo convirtió no solo en un intérprete, sino también en un referente de la música romántica, por eso fue apodado como ‘El Rey del Bolero’, recorriendo escenarios con la misma compañía de siempre: su piano y su voz. “Gracias a la gente que me ha dado ese título. Comencé cantando boleros y pienso retirarme cantando boleros.

No solo aquí en Colombia, sino en Ecuador, en Perú, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, a todas las partes del mundo he ido con mi piano y mis boleros y esto me ha dado muy buenos resultados. A medida que va pasando el tiempo van saliendo nuevos ritmos, hoy por lo menos tenemos cantidad de cantantes de reguetón, aquí en Colombia están los colombos mexicanos cantando la música popular y sin embargo, sigo ahí con mi bolerito y me va bien porque la gente quiere mucho el bolero y lógicamente me quiere mucho a mí“.

¿Qué opina Alci Acosta de las nuevas generaciones de artistas?

Con una mirada profunda, Alci observa el panorama musical actual. “Un poquito preocupado porque son muy poquitos los que cantan el género que yo canto. Lógicamente, si ya el bolero deja de sonar va a desaparecer, pero gracias a Dios todavía estoy aquí defendiéndolo y llegarán unos detrás de mí que harán lo mismo. Hoy en día lo que manda la parada aquí en Colombia son los muchachos que están cantando la música popular con sus respectivos sombreros. También el reguetón, la champeta y la salsa que siguen siempre ahí. Pero el bolero, desafortunadamente, tiende a desaparecer. Espero que no sea muy pronto. Seguiré ahí hasta que me despida de mi carrera como pianista y cantante". Por esto, deja un consejo a las nuevas generaciones: “Que traten de revivirlo, de revivir el modelo, que no lo dejen morir. Esto es muy bonito, muy romántico. No hay que dejar morir el bolero”.

“Me retiraré con mucho orgullo”

Ahora, en esta etapa final de su carrera, Alci Acosta asegura que dejará atrás los escenarios para disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Cambiará los aplausos por el tiempo con su familia. Ya no será el viajero incansable que llena escenarios, sino que ahora quiere ser ese abuelo presente, el bisabuelo que comparte historias y sabiduría con las nuevas generaciones.

“En mente tengo retirarme con honor, haciendo las cosas bien, que cuando lo haga la gente me recuerde como he sido durante mis años de carrera artística, respetando al público, aceptando sus aplausos, la asistencia, el cariño de mucha gente. Me jubilaré con mucho orgullo de haber cantado durante tantos años el bolero con mi piano y lógicamente, con mi voz. El día que me retire, lo haré feliz, contento. Ya estamos un poquito cansados de los viajes, de los trasnochos y entonces quiero dedicarme más que todo a mi gente, a mi casa, a mis nietos, a mis bisnietos y terminar mi carrera con honor".