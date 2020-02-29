Soda Stereo vuelve a los escenarios: fecha, dónde, boletas y más

Este lunes 29 de septiembre, Soda Stereo, la banda de rock argentina, informó a sus fanáticos a través de sus redes sociales que Gustavo, Charly y Zeta regresarán con un show especial. Aunque Cerati falleció en el 2014, con Soda Stereo Ecos 2026, recrearán su voz para que esté “presente” con tecnología de punta que la productora encargada define como “mucho más que un holograma”.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, mencionó la productora PopArt.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Soda Stereo?

Después de cinco años de la gira Soda Stereo Gracias totales, Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati se volverán reunir en un escenario. El show en vivo se llevará a cabo el 21 de marzo del 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. Una vez se hizo el anuncio, en menos de una hora se agotaron las entradas, por lo que, rápidamente, comunicaron una nueva fecha para el 22 de marzo de ese mismo año y en el mismo lugar. Hace veinte minutos comunicaron que esa segunda fecha también se agotó, así que abrieron una nueva para el 6 de abril. Según el comunicado oficial de la banda, estas tres presentaciones no serán “un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.

Con base en esto, lo que se sabe es que, a diferencia de Soda Stereo Gracias Totales, los tres artistas estarán presentes, esta vez no con Cerati en una pantalla, sino que sus guitarras y su voz con registros grabados entre 1887 y 2007 sonarán en sincro con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

“Por Siempre Soda Stereo”, “van a tener que sacar 50 fechas muchachos, es una locura”, “qué felicidad”, “una gran noticia”, “es increíble”, “lo necesitamos en Colombia”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Boletas para el concierto de Soda Stereo

A través de la web del Movistar Arena, los fanáticos pueden adquirir las boletas que tendrán una preventa con el Banco Galicia desde hoy a las 10:00 a.m., hora argentina, hasta agotar existencias.