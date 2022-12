Rosalía y Cardi B anuncian nueva versión de “Despechá”

Rosalía y Cardi B anunciaron vía Twitter que realizarían juntas una nueva versión del sencillo de la española, "Despechá". Foto: Archivo Particular

“MOTOMAMI$$$$$ MAÑANA DESPECHÁ REMIXXXXXXXXXXXX con quién crees que es????”, preguntaba Cardi B a primera hora de este jueves, una cuestión a la que la propia Rosalía, compositora del sencillo, dio una rápida respuesta en Twitter: “Hoy a las 00:00 con la CARDIIIIIIIII”.

El tema objeto de esta nueva versión fue lanzado originalmente a finales del pasado julio y en solo cinco meses acumula más de 450 millones de reproducciones en Spotify, convertido en su mayor éxito en solitario y la segunda canción con más reproducciones de su carrera en esta plataforma, solo por detrás de su colaboración con Bad Bunny “La noche de anoche”.

En la apertura de su “Motomami World Tour” en la ciudad española de Almería a principios de agosto, dejó escuchar los compases iniciales de un corte sin título, referenciado simplemente en el repertorio del concierto como “mambo”, bautizándolo al final como “Despechá” tras escuchar las opiniones de sus seguidores.

HOY a las 00:00 con LA CARDIIIIIIIIIIIIIIIIII @iamcardib ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — R O S A L Í A (@rosalia) December 15, 2022

“Hay muchas formas de estar ‘Despechá’, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga”, dijo la artista en el comunicado que acompañó su primer lanzamiento.

La repercusión de este sencillo, que quedó fuera de su último álbum, “Motomami”, ha sido tan grande que la crítica que recibió de la revista Rolling Stone lo posicionó como el quinto mejor tema de 2022, por encima de otros tan famosos como “As it was” de Harry Styles” o “Break My Soul” de Beyoncé.

Rosalía, todo un fenómeno musical tanto en el España como fuera del país, se ha convertido, por ejemplo, en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, este mismo mes, por su disco “Motomami”.

¿Quién es el novio de Rosalía?

El cantante de reguetón puertorriqueño, Rauw Alejandro, ha sido la pareja de Rosalía desde hace un poco más de un año, cuando confirmaron su relación en vísperas del cumpleaños de la española.

Rosalía, quien, además de destacarse por su talento, también lo ha hecho por no dar detalles de su vida privada. Recordando que su primera relación, que fue conocida por el público, fue con el también cantante, C. Tangana, con quien terminaron en 2018 y desde entonces no se había visto a la española mostrando algún tipo de interés romántico por otra persona.