Samantha Fox fue arrestada por provocar pelea en un avión: estaba borracha

Samantha Fox es una cantante inglesa, que se hizo famosa en los años 80. Foto: Getty Images

La cantante inglesa Samantha Fox, quien se consagró como una estrella del dance pop en la década de los 80, ocupó la primera plana de varios medios de su país, luego de que se conociera que provocó una pelea durante un vuelo que salió de Londres con destino a Múnich, Alemania.

Lea: Archivan una denuncia contra Depardieu por agresión sexual en Francia.

De acuerdo con la información entregada, el avión perteneciente a la aerolínea British Airways estaba en la pista cuando ocurrió el hecho, por lo que tuvo que regresar a su punto de salida en el Aeropuerto de Heathrow, en la ciudad inglesa. Los pasajeros se vieron obligados a descender del vehículo y alojarse en un hotel, ya que se reprogramó el vuelo para el día siguiente.

El diario The Sun informó que la también actriz y modelo se encontraba en un evidente estado embriaguez, por lo que fue arrestada y pasó la noche en un calabazo. Sin embargo, quedó en libertad tras pagar la fianza interpuesta por los actos cometidos.

Según el medio BNN Breaking, Fox se disculpó por lo ocurrido y manifestó que iba a cooperar con las autoridades para el desarrollo de la pesquisa que se adelanta, pues hasta el momento no es claro que fue lo que sucedió al interior del avión. No obstante, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la artista, de 57 años, que medio de sus redes sociales anunció que este año realizará una gira internacional.

También puede leer: Malia Obama, hija de Barack Obama, estrena cortometraje en Festival Sundance.

¿Quién es Samatha Fox?

Samantha Fox es reconocida en la industria del entretenimiento como una de las tit-stars. Entre su música se destacan canciones como Touch me, Nothing’s gonna stop me now, I wanna have some fun’y I surrender.

En cine y televisión apareció en It’s been real (2000), The club (2003), Wife swap (2008), I’m a celebrity... get me out of here! (2009) y Come dine with me! (2010). En Charles in charge (1990), donde interpretó a Samantha Steele y en El partido (1999), haciendo de Patsy Kennedy.

Le sugerimos: Murió Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, conocido por ‘El precio de la historia’.