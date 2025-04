Shakira estará en el show de Jimmy Fallon: celebrará 20 años de ‘Hips Don’t Lie’

Shakira (Chile). EFE/Javier Torres Foto: EFE - Javier Torres

Shakira está lista para celebrar el 20.º aniversario de su icónico éxito Hips Don’t Lie con una actuación especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el próximo martes 6 de mayo de 2025. Esta presentación marca su regreso al popular programa nocturno de NBC, donde estará acompañada por Wyclef Jean, su colaborador original en la canción.

El anuncio de esta presentación se hizo a través de las redes sociales oficiales del programa, creando una gran expectativa entre sus seguidores. La participación de Wyclef Jean le da un toque especial, ya que ambos artistas no se habían presentado juntos en televisión desde hace años.

“Anotad vuestras agendas @shakira está interpretando “Hips Don’t Lie” ft.@wyclefjean ¡en honor a su 20 aniversario el martes 6 de mayo!”, se lee el post de Instagram.

¿Cuándo se estrenó ‘Hips Don’t Lie’?

Hips Don’t Lie, lanzada en 2005, se convirtió en una sensación mundial, alcanzando el número uno en más de 17 países y marcando el primer sencillo de Shakira en encabezar el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Esta pegadiza melodía, que mezcla ritmos de cumbia colombiana con hip-hop, vendió más de 7 millones de copias y se interpretó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de 2006 en Alemania.

Esta aparición en The Tonight Show coincide con el inicio de la gira mundial Las mujeres ya no lloran, que comenzará el 13 de mayo en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Durante su charla con Jimmy Fallon, los fans pueden esperar que Shakira revele detalles de su gira.

¿Dónde se puede ver el show de Jimmy Fallon?

Los fanáticos podrán disfrutar de esta celebración del 20.º aniversario de Hips Don’t Lie sintonizando NBC el 6 de mayo. Para aquellos en Colombia y América Latina, el programa estará disponible a través de plataformas de streaming y canales internacionales.

La intérprete de Ojos así estuvo en el programa en el 2023 junto a Bizarrap, promocionando su canción BZRP Music Sessions, Vol. 53. Reveló en ese momento algunos detalles de su ruptura de Piqué. Luego, en el 2024, volvió a presentarse para hablar de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran.

Fechas de los conciertos de Shakira en Estados Unidos