Bizarrap reveló cómo es trabajar con Shakira: “me volvió loco”

La separación de Shakira y Piqué, en el 2022, ha dejado una serie de canciones con las que la artista de 48 años ha expresado sus sentimientos de dolor tras conocer que, el exjugador del Barcelona y padre de sus hijos, le fue infiel con Clara Chía.

Con temas como Te felicito, Monotonía, TQG o Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la compositora y bailarina le lanza dardos a su ex y a su nueva pareja sentimental. Sin embargo, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con el productor argentino Bizarrap, batió récords a nivel mundial desde su lanzamiento.

La letra generó polémica, pues la barranquillera se refirió directamente a Piqué: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. De ahí, nació el nombre de su reciente gira, Las mujeres ya no lloran world tour.

Shakira en concierto. EFE/ Ailen Díaz Fotografía por: Ailen Díaz

“Es perfeccionista”: reveló Bizarrap sobre Shakira

En una reciente entrevista para el pódcast El Tribuno, el argentino compartió lo que significó colaborar con la intérprete de Ojos así. “Como ella sabe bastante del tema, pide muchos cambios y es más perfeccionista que yo”, aseguró.

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 se convirtió en la más escuchada en Spotify en menos de 24 horas, y la canción latina más vista en 24 horas en YouTube. “Ella sabe de producción y conoce mucho, ¿viste? Es como que me pidió más de lo que creía que podía dar, encima yo también soy súper perfeccionista, pero ella, creo que más todavía. Yo se lo dije, ¿viste? Me volviste loco”, aseguró el productor.

Reveló que, incluso, el día del lanzamiento de la canción, la mamá de Milan y Sasha continuó haciendo ajustes para que todo saliera perfecto: “Ese día seguíamos editando, en llamada con Shakira. Editando la canción, cambiando Y Shakira iba dando el okay. Aunque existieron veces que tuvimos que debatir para llegar a acuerdos. En ocasiones hay que negociar, ¿viste? Y es algo gracioso con Shakira porque a veces me dice, ‘bueno, está bien deja eso, pero quita lo otro, o añade esto’. Luego como que su instinto o experiencia la hace pensar y comienza a decir, ‘deja esa parte, pero esta parte me la cambias’. Hicimos muchísimo eso”.