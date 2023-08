Silvestre Dangond anunció nuevo álbum: nombre y fecha de lanzamiento

Con esta nueva producción el artista guajiro llegaría a 15 álbumes de estudio. Foto: Cortesía Prensa Silvestre Dangond

A través de un live de Instagram el cantante vallenato Silvestre Dangond dio detalles de lo que será su próxima producción musical, con las que completaría quince álbumes de estudio, después de haber anunciado su retiro temporal de los escenarios a inicios de este año.

“El 8 de enero decidí retirarme de los escenarios, cumpliendo compromisos que ya había adquirido meses y años anteriores. Necesitaba el descanso mental, emocional y físico. Hoy se planeó un video, pero no aguanto más, porque pa’ decirles que quiero regresar no necesito decirles por un video de alta calidad. Me han hecho mucha falta. Las personas que me conocen saben lo fuerte que he sido y lo difícil que ha sido estar alejado”, aseguró el artista con la voz entrecortada.

El artista añadió que quiere volver a hacer un lanzamiento en vivo en Valledupar en el que todos se contagien, como lo hacía anteriormente, para ver nuevamente la cara de sus seguidores y que estén vestidos de rojo, color que identifica a su fandom. En la trasmisión el artista también le ofreció disculpas a su equipo de trabajo por incumplir la cita para grabar el video que se tenía previsto para anunciar este lanzamiento.

“Después de tanto tiempo lleno de inseguridades, miedos, dudas, tratando de demostrar de ser fuerte y que todo está bien, primero quiero pedirle disculpas al equipo que en este momento se dispone a esperarme, al gran Jose Vergara, a Maicol el chofer, al equipo de prensa encabezado por Gus, al equipo de Sony Latin, que sé que están desde esta mañana esperando”, indicó.

Por otra parte, reveló que el álbum llevará el nombre de “Ta’ Malo”, del que dijo que sigue en producción. Anteriormente el locutor vallenato ‘Chucho’ Montes reveló varios participantes del disco como los productores Carlos Huertas Jr, Roland Valbuena y Beto Urieles y sus músicos habituales, como el bajista Marlon Gutiérrez, el cajero Memo Granados y los acordeoneros Jose Juan Camilo Guerra y Rubén Lanao Jr.

¿Cuándo sale“Ta’ Malo” el nuevo álbum de Silvestre Dangond?

Silvestre realizará el lanzamiento en plataformas y en vivo, como acostumbra. El álbum “Ta’ Malo” será lanzado en plataformas digitales el próximo jueves 2 de noviembre. Así mismo, el siguiente jueves 9 del mes hará una caravana por las calles de Valledupar, como antaño lo hacía, y cerró diciendo que el lanzamiento en vivo será en el habitual Parque de la Leyenda Vallenata (Valledupar) el 10 y 11 de noviembre, que por primera vez se realizará dos fechas seguidas.

