Vea: primer capítulo de la serie de Youtube sobre Queen, “The Greastest”

“Queen: The Story Begins - Keep Yourself Alive” se estrenó este viernes y es el primero de los episodios que emitirán hasta marzo de 2022 para celebrar sus 50 años.

Queen publicó el primer capítulo de “The Greastest”, documental con el que celebran y recuerdan 50 momentos memorables en su carrera musical.

* Puede leer: Roger Taylor recuerda cuando George Michael sonaba para remplazar a Freddie Mercury.

El episodio, titulado “Queen: The Story Begins - Keep Yourself Alive” se estrenó este viernes 19 de marzo y lleva a los fanáticos de la agrupación británica conocer o repasar algunos de los momentos más icónicos de Queen y descubrir algunos aspectos de la historia.

Presentada en orden cronológico, “The Greastest” muestra desde los primeros shows de Queen en el Rainbow y Odeon de Londres, a través de vastas arenas en todo el mundo, hasta los espectáculos que realizan actualmente con Adam Lambert.

Con imágenes sobre conciertos, pruebas de sonido, backstage y acceso poco común después del espectáculo, “Queen The Greastest” invita, durante 50 semanas a través de videos con duración de tres minutos, a explorar las historias detrás de las canciones, éxitos y pistas de álbumes, extraídas de las extensas imágenes que existen en el archivo oficial de Queen.

* Recordar: Queen y Adam Lambert lanzan “You are the champions” y la dedican al personal médico.

“No se parece a ningún otro documental, y espero que los fans de todo el mundo disfruten festejando la variedad de logros, temas inmortales, y presentaciones históricas que Freddie, Brian, Roger y John nos brindaron. Mientras vemos algunos de sus logros más significativos, espero que encuentren sorpresas a lo largo del contenido que emocionen a las personas, ya sea que sean fans de toda la vida, o recién llegados”, dijo Simon Lupton, productor y creador de la serie.

Los primeros episodios se enfocarán en éxitos clásicos como “Killer Queen”, “Somebody To Love” y, por supuesto, “Bohemian Rhapsody”.

Adicionalmente, se recordará el concierto masivo en Hyde Park en Londres y las primeras giras de la banda por Europa, Escandinavia, y Norteamérica.

* Le puede interesar: Queen y YouTube desafían a los fans a igualar la voz de Freddie Mercury.

Actualmente Queen prepara una gira de conciertos en el Reino Unido para 2022. Por ahora, los integrantes de la agrupación no saben si podrán presentarse en otros países europeos tras el Brexit.

De hecho, Roger Taylor es uno de los artistas británicos que más ha criticado al gobierno por no asegurar facilidades laboras a los artistas, pues no está claro qué tipo de visas se les exigirá.