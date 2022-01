Yetsi: una historia resiliente dentro del reguetón

La artista venezolana Yetsi asegura que Colombia es un ejemplo musical para muchas naciones del continente. / Archivo particular Foto: andres ordonez

¿Cómo recuerda Yetsi sus comienzos musicales?

Nací en una familia musical. Mi madre fue cantante durante muchos años, y mis tíos más cercanos interpretaban diversos instrumentos. Esto ayudó a afinar mi oído y se convirtió en una referencia para mí. Sin descuidar mi amor por el canto, comencé a expresarme artísticamente a través del baile, cursando cinco años de estudios de danza profesional en Caracas (Venezuela). A los 17 años, formé parte de agrupaciones y bandas independientes de covers, en las que siempre lograba destacarme por mi capacidad para interpretar amplios registros vocales.

¿Qué diferencia su proyecto musical del resto de la oferta que vemos en el mercado?

Creo que mi proyecto cuenta con un sonido fresco, genuino y muy versátil. Tengo una fusión entre ritmos urbanos como el R&B, reguetón y latin urban pop. Esto ayuda a que pueda destacarme en la industria al mostrar algo innovador que, de seguro, me ayudará a posicionarme como la nueva revelación musical en el género.

¿Cómo visualiza el futuro de la música urbana en el mundo?

Hoy en día podemos notar cómo la música urbana sigue evolucionando y fusionándose con otros géneros. Esto nos permite experimentar muchísimo y abrir siempre nuevos caminos para que la música urbana logre mantenerse muy fuerte a pesar del paso del tiempo.

Usted tiene una historia de persistencia. ¿Considera que su música servirá de ejemplo para aquellos que buscan cumplir sus sueños?

Definitivamente, seguiré trabajando muy duro para cumplir todos mis sueños y que un día todas esas personas que me escuchan sepan que sus sueños son posibles y que con disciplina, amor y confianza en ellos mismos pueden lograr todo lo que se proponen.

¿Por qué se considera una mujer resiliente?

Me considero una mujer resiliente porque lanzar música en medio del inicio de una pandemia no fue fácil. Desde niña siempre quise dedicarme a esto, pero nunca fue un camino sencillo. Migré a los Estados Unidos desde hace varios años y me dediqué a múltiples actividades, hasta que un día me topé con gente de la industria que creyó en mí y me dio las bases para comenzar a estructurar mi sueño.

¿Cómo podría definir “Flipper”, su primera canción?

Con Flipper, mi primer sencillo, tuve la oportunidad de dar a conocer mi música y demostrar que en tiempos difíciles es posible trabajar y luchar por nuestros sueños. Este sencillo nació a mediados de 2020, estábamos en plena pandemia y, en medio de esa locura, quería ver cómo iban a aceptar mi música y cómo ella iba a servir para sacar a la gente de esos momentos duros por los que atravesaban. Este tema marcó un antes y un después en mi carrera y me ayudó a entender que con lo que hago le estoy brindando un momento de felicidad a todo aquel que lo necesita.

“No escucho consejos” es el sencillo con el que debuta en Colombia. ¿Por qué apostarle a dar a conocer su música en Colombia?

Amo Colombia. Aunque soy venezolana, siento a esta nación como un país hermano que debemos de admirar muchísimo, porque es ejemplo de todo lo bueno que puede suceder cuando se aprovecha bien el ancestro y se les da espacio a los nuevos sonidos.

¿Cómo nació este sencillo? Cuéntenos la historia detrás de la canción “No escucho consejos”...

En la mayoría de mis canciones hay un concepto a desarrollar en mi cabeza. Me contacté con mi productor, que siempre está pendiente del teléfono cuando se me ocurre algo. Yo desde el principio siempre quise transmitir lo importante que es darse cariño a uno mismo cuando estás en una relación tóxica. Siento que todos hemos estado ahí en algún momento y es importante darnos cuenta de que no hay que estar donde no nos sentimos bien del todo. Así nació No escucho consejos.

¿Cuáles son sus proyectos para 2022? ¿Algo que nos pueda adelantar?

Claro que sí. En verdad no quiero parar de trabajar. En 2022 venimos con mucha música. Habrá incluso colaboraciones con artistas del género urbano. Tienen que estar muy pendientes de todo lo que traerá Yetsi para este nuevo año.