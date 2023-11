Yuri reveló su complicada relación con el sexo: “Yo me acosté con mucha gente”

La cantante mexicana tiene una relación estable y de más de dos décadas con el músico chileno Rodrigo Espinoza. Foto: Yuri vía Instagram

La industria de la música y del entretenimiento ha sido cuestionada durante su historia por las dinámicas que se generan dentro de ella. Los excesos, la fama y el desenfreno son características que se han reflejado tanto en películas como en canciones que reafirman esta narrativa. Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, narró como fue su experiencia siendo tan joven en un gremio tan exigente, en una entrevista con Nayo Escobar para su programa “La historia detrás de la fama”.

Yuri habla de su adicción al sexo

A sus 59 años, con una hija y un feliz matrimonio, la típica vida de artista que vivió en los ochenta y noventa quedó atrás, pero aún recuerda esos atisbos de desborde en su juventud. “Lo mío no era la droga, la pachanga, no. Lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen’, ‘óyeme, pero es casado’, ‘yo nunca paro, tráemelo’”.

Por lo que relata el sexo era una de sus más queridas actividades, pero a causa de la desprotección que mantenía durante sus relaciones sexuales se contagió del virus del papiloma humano en la zona cervicouterina, que casi desemboca en un cáncer. “Yo nunca me cuidé y yo me acosté con mucha gente”. Fue gracias a la llegada de su fe en Cristo que Yuri cambió, pero asegura que de no ser por su fe, su afición por el placer sexual se hubiese convertido en ninfomanía, adicción al sexo.

“Tenía dinero, belleza, juventud y todos me miraban, como la canción de la Trevi”. Para entonces aún era muy joven, no fue hasta sus veintitrés años, tras empezar y culminar su primer matrimonio, que perdió la voz y decidió tomar cartas sobre su vida, que se había llenado de riqueza, pero que sentía solitaria.

Afortunadamente, la cantante mexicana años después obtuvo lo que tanto quería tras tocar fondo: una familia. En el Festival Viña del Mar de 1995 conoció al artista Rodrigo Espinoza, su esposo, con quien tejió lazos de amistad hasta que un año después Espinoza la visitó en México y decidió contraer matrimonio con ella. Actualmente, mantienen una relación y conviven con su hija adoptiva, Camila Espinoza, quien llegó a la vida de Yuri cuando tenía 45 años.

