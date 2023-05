Shakira canta con sus hijos en el videoclip de su nueva canción “Acróstico”

La colombiana Shakira recientemente lanzó el sencillo acompañado de un videolyrics que también generó diversas reacciones en sus seguidores. Foto: Yputube Sk

Hace pocas horas la cantante Shakira volvió a sorprender al público con el lanzamiento del videoclip de su más reciente sencillo “Acróstico”. Ya había generado diversas sensaciones en su público con la letra de la canción, puesto que se trataba de una dedicatoria para sus hijos, y por el videolyrics animado, donde se autorepresentan en forma de pajaritos.

En esta ocasión la colombiana lanzó el videoclip de esta canción en ‘live action’ donde aparecen sus hijos Sasha y Milan. En el clip lanzado en Youtube, se ambienta una casa en la que se están a punto de mudar, haciendo alusión a su nueva residencia en Miami, y donde se ve a Shakira tocando el piano, luego acompañada por sus dos hijos, quienes también lo interpretan.

Segundos después del primer minuto aparece Sasha, el menor de sus hijos, cantando un fragmento de la canción y luego, llegando casi a los dos minutos y medio, su otro hijo canta otra estrofa del tema, que fue escrito por el colombiano Keityn y producido por Lexus.

La sorpresa de los usuarios se ha manifestado en redes y han calificado al videoclip como “nostálgico”. A cinco horas de su lanzamiento supera las dos millones de visitas, siendo la tercera canción donde participa la colombiana en este año. Los otros han sido de la “Sessions #53″ con Bizarrap y “TQG” con Karol G, canciones que rompieron records.

La participación de los hijos de Shakira en sus canciones

Recientemente se conoció una entrevista a un medio mexicano, donde Shakira contó detalles de sus producciones anteriores. Reveló que Milán, el mayor, fue quien le dio la idea de grabar con el productor argentino Bizarrap y que su otro hijo había hecho la portada del sencillo que lanzó con el puertorriqueño Ozuna.

“Por ejemplo, el diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije: “Ay, Sasha, ¿tú que opinas?” “No mami, yo te lo hago”. Cogió, se puso en su iPad y me lo mandó”, aseguró Shakira al periodista mexicano Enrique Acevedo.

Recientemente también se conoció una publicación de un usuario de Twitter quien aseguró que el productor de “Acróstico”, Lexus, reveló en un Instagram Live que el piano de esa canción era interpretado por Milan, a petición de su madre. Es un hecho que no se ha confirmado, pero que no resultaría extraño debido a la constante participación de sus hijos en las recientes producciones de la barranquillera.

