Tarot de Mavé del 12 al 18 de enero: lectura para Cáncer, Leo, Virgo, Libra y más

GÉMINIS: Está orgulloso de su forma correcta de proceder en un medio laboral que no es el paraíso; competencia feroz, chismes que revolotean, áulicos con sus zalamerías, aterrorizados que impiden cualquier cambio y otros que llevados de su parecer no aceptan razones distintas a las propias, etcétera… Estar ahí, sin morir en el intento, fue una hazaña que no repetirá. Algo hará. Velas rojas, muchas velas rojas. Foto: Archivo Particular

Tarot para Cáncer

Cuando todo colapsa por distintos motivos, actúa y convoca a otros con el fin de que no se queden quietos, esperando que el techo les caiga encima; siempre ha sido así. El jueves de esta semana diversas complicaciones lo pondrán a prueba una vez más. Muchos agradecerán su coraje para superar la mala hora, usted también lo agradecerá. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

El mundo parece a punto de acabarse por una razón u otra; las fuerzas extremas actúan. De allí que muchas personas le estén pidiendo clemencia al universo; muchas personas esperan que todo cambie para bien. En vista de que para usted la realidad es muy complicada, prefiere tener los pies sobre la tierra, así lo declaren un pesimista incorregible… Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, fiel a su propósito de comienzos del año, usted seguirá evolucionando, lo cual supone, así sea muy difícil, casi imposible, ignorar las tonterías que circulan, embolatan la cabeza y hacen perder el tiempo. Siente que este año nos exigirá a todos dejar tanta superficialidad; es consciente de que el azar está golpeando con fuerza. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

La realidad está mostrando los dientes. Nuevamente usted enfrenta el dilema de cómo seguir con sus proyectos sin dejarse abatir por los tsunamis de cada día… No tiene opción distinta a vislumbrar el futuro entre la bruma, a pesar de que a veces se abra la puerta del infierno… No es la primera vez que al mal tiempo le pondrá buena cara. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Escorpión

Sobre lo que está pasando… Usted invitará a reflexionar para no decir lo primero que se venga a la cabeza; invitará a medir las palabras con el fin de no lanzar candelillas que incendien el bosque. De acuerdo con el As de copas del Tarot, invitará a pensar en soluciones que seguramente llegarán, así no estén a la vista, para contener la realidad desbordada. Muchos atenderán sus indicaciones. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Sagitario

La escena se repite… Varias personas critican lo que usted hace de manera velada y también muy directa. Lo resiente como una falta de respeto pero no les dice nada por timidez, inseguridad; tampoco quiere pelear. Las personas en cuestión entran en su intimidad cada vez más y opinan sin miramientos. Ya sabe qué debe hacer: poner límites. Velas blancas, muchas velas blancas.