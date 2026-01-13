Tarot de Mavé del 12 al 18 de enero: lectura para Capricornio, Acuario, Piscis y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

En contraste con el pasado, su vida fluye sin serios contratiempos; varias veces usted quiso evaporarse como el agua… Hoy tiene la tranquilidad para reflexionar sobre el presente y el futuro. De acuerdo con el As de oros del Tarot, concluirá que el pasado -algunas situaciones, personas y redes nocivas- quedó atrás. No le pesa, no lo frena. Velas azules, muchas velas azules.

Tarot para Acuario

El desasosiego: hueco en el estomago, frío que corre por la espalda y llega hasta la cabeza; estos síntomas revelan su inconformismo existencial que puede volverse una forma de ser, contraria a su propósito de vivir intensamente. Usted no ha descubierto la raíz de su incomodidad; se ha quedado en la superficie. De acuerdo con el As de bastos del Tarot, irá al fondo. Velas azules, muchas velas azules.

Tarot para Piscis

Usted es hábil para encontrar salidas… No se arrepiente de las decisiones muy audaces que tomó a finales del año y dejaron atónitos a sus familiares y amigos. Esta semana para asegurar su rumbo recurrirá a personas que tienen más experiencia; sumará estas voces a su arrojo valiente con el fin de construir una fórmula ganadora. Velas azules, muchas velas azules.

Tarot para Aries

En medio de encrucijadas en las que varios se paralizan mirando al cielo, sin saber qué hacer, su impulsividad lo salva. Avanza, guiado por el ímpetu, la fuerza de la vida… Hoy siente que debe moverse con el fin de sortear difíciles circunstancias pero la cautela se impone. Antes de tomar cualquier decisión es imperativo pensar dos veces, hasta tres o cinco. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Tauro

La guerra y la incertidumbre están marcando el rumbo de este planeta alterado por la crisis del clima y mandatarios que se reparten el mundo como en un juego de barajas… En realidad, el mundo está en manos de millones de personas como usted, que lo sostienen con su esfuerzo constante. Seguirá con sus proyectos y motivará a otros para que hagan lo mismo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Géminis

¿Aplazará sus proyectos? ¿Asumirá tareas ajenas para aliviar las responsabilidades de los demás? Si persiste en dejar a un lado los proyectos que alimentarían su espíritu y mente, seguirá incubando la frustración que cuando se despierta, ruge y hace temblar. Urge retomar sus proyectos. El tiempo apremia. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.