Tarot de Mavé del 15 al 21 de septiembre: lectura de cartas para Piscis y Aries

Tarot para Piscis

Lo preocupa terminar las cosas pendientes; cada vez aparece un nuevo tropiezo y las semanas vuelan… Está atrapado en compromisos que no quiere; era muy difícil rehusarse, no había nadie más que pudiera hacerlo y los asumió por quedar bien. Lo preocupa dedicarse a tonterías que no lo llenan y no lo conducen a ninguna parte ¿Mandará todo al diablo? Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Aries

A pesar de las apariencias, venias y sonrisas, algunas personas hablan de usted, a sus espaldas, y no propiamente bien… Ha pasado por el lado de estas personas sin prestarles atención y esta es la clave. No tiene su aprecio pues no es adulador de oficio, no les rinde pleitesía; tampoco lo pueden manipular con puros cuentos. No es un monigote. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Tauro

De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, usted tiende a anticipar malos resultados; generalmente las cosas no resultan como se las imagina… Sus fantasías anticipatorias negativas están inscritas en su ADN; son el resultado de herencias familiares. Y si hace conciencia las puede cambiar, para no seguir con preocupaciones tremendas, a la espera de que lo malo suceda. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Géminis

Frenará sus proyectos para mirar atrás… En muchas partes se habla de hacer conciencia con el fin de no repetir los errores. En su trabajo, al ver que se está yendo por el viejo camino y se pueden tener los mismos tropiezos otra vez, usted hará un viraje con el fin de cambiar el rumbo, lo cual responde a la realidad objetiva, no son imaginaciones suyas. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Cáncer

En su entorno familiar se ignoran varios problemas; a algunos no les incomoda, a usted sí le produce malestar; prefiere la verdad, así duela como se dice coloquialmente. Se afirma en “no cerrarles la puerta a los problemas con el método de no pensar en ellos”, mientras algunos tapan y tapan, con la idea de que todo está divinamente. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

Por algún motivo extraño -usted lo reconoce- prefiere la segunda parte del año, en la que está más abierto y alegre, todo es colorido y comprueba que avanza. Es un gran alivio que los meses de Marzo y Abril se alejen. En su inconsciente el mes de Septiembre está asociado a tardes soleadas, en donde la vida palpita en todos los rincones. Resta cruzar los dedos para que así sea. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

