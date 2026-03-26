Tarot de Mavé del 23 al 29 de marzo: Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio y demás

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Tarot para Libra

Sus proyectos no eran imposibles; exigían, eso sí, seguir los caminos de la imaginación, una travesía por mar abierto… De acuerdo con el seis de bastos, su único arcano, algunos contradictores, que no ponían la cara, aparecerán para reconocer su Victoria, mientras usted como siempre mantendrá los pies sobre la tierra, esta es su ancla. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Escorpión

Se volvieron parte del comportamiento colectivo las maneras bruscas, ofensivas y descalificadoras para referirse a otros que no se conocen o no se entienden; se aniquila a las personas con juicios implacables, emitidos desde la tribuna por jueces supremos y arrogantes, que muchas veces no tienen idea de qué hablan; repiten chismes de oídas… Usted está en contra de esto. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Estará en contacto con lo mejor de las personas y no por azar de buena suerte, sino porque usted está pendiente de los demás, es solidario. En reciprocidad a su buen comportamiento, los gestos amables que recibirá son merecidos, como afirma su único arcano, el As de copas del Tarot. Dos velas amarillas durante los siete días del Tarot, una por la mañana y otra por la noche.

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Tarot para Capricornio

Ganar o perder… Circula la imagen de los ganadores que saben y pueden todo y reciben alabanzas, convencidos de que la vida es cuestión de ganar… A pesar de haber perdido muchas veces usted sigue con entereza; en palabras de Borges: “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no conoce”. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Acuario

Son conocidos los beneficios de la ficción; entre otros, mantiene viva la imaginación y las conexiones neuronales y sirve de antídoto contra la enfermedad del olvido. Su Tarot lo invita a imaginar que esta semana podría estar en un jardín lleno de cerezos que anuncian la primavera o disfrutar en Portugal cantando: “Abril en Portugal, tu luna es ideal, ahí todo es amor y vive el corazón; abril en Portugal”. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Virgo

Usted se preocupa por tonterías que se volvieron importantísimas. Analizando las cosas con objetividad y de acuerdo con el ocho de copas del Tarot, al revés, son naderías que no deberían robar su atención. Por estar en esas, lo decisivo de la vida podría salírsele de las manos y los días se ahogarían en un mar de tonterías… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.