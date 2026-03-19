Jessi Uribe publica primer video del rostro de su bebé Emilia: “Precioso regalo”

Jessi Uribe y Paola Jara suelen mostrar su aspecto profesional y parte de su vida personal en sus redes sociales. Sin embargo, algunos relacionados con la hija que tuvieron en noviembre pasado y a quien llamaron Emilia, han preferido mantenerlos en un perfil bajo, sin animarse a mostrar su rostro de frente en sus publicaciones.

Recientemente, sus seguidores visualizaron un video donde se ve a Paola Jara cantando en un estudio de grabación y Jessi a su lado, se ocupa de la pequeña bebé. Porque si algo han procurado los artistas es llevar a la niña consigo para disfrutarla al máximo.

Emilia, la hija de Paola Jara y Jesi Uribe cumplió 4 meses

Ahora que Jessi está en tierras norteamericanas ofreciendo algunos conciertos: estará este 20 de marzo en Sterling, y el 21 en Richmond, ambos en el estado de Virginia, ha querido celebrar los cuatro meses de la pequeña y compartirlo con sus seguidores.

En el video que subió Jessi, se ve consintiendo a la bebé al tiempo que le canta. En el material aunque no muestra de frente el rostro de la niña, si se evidencian sus facciones, siendo esta la primera vez que se le ve el perfil. Los cibernautas vieron las pestañas largas de Emilia, así como su nariz y su cabecita de cabello oscuro.

La publicación, que se llenó de likes y comentarios de felicitación, llamó la atención por la manera tan amorosa en que Jessi le canta a su pequeña en sus cuatro meses. Le dedicó el tema ‘Hermoso cariño’, que hiciera famoso el cantante mexicano Vicente Fernández.

Así en el video se ve a Uribe interpretarle a Emilia: “Hermoso cariño que Dios me dio... a ser destinado no más para mí... precioso regalo, precioso regalo del cielo me ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor… hermoso cariño, hermano cariño, ya estoy como un niño con mi juguete contento, no puedo evitarlo, quiero gritarlo: hermoso cariño que Dios me ha dado no más para mí…"

Al terminar de cantar el tema, la bebé sonríe y Jessi exclama feliz: “Eso te gustó”. Uribe escribió en el post: “4 meses de Emi”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí