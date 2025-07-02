‘BTS: El regreso’. Dónde ver, cuándo y qué cuenta la película de la banda de k-pop’

‘BTS: El regreso’ es el título del documental que mostrará todo sobre el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook y su posterior regreso a la escena musical, luego de que cada uno prestara el servicio militar obligatorio en Corea.

El material ahondará, según el anticipo revelado, no solo la parte artística sino las emociones y los sentimientos que rodean a los artistas que ya era famosos cuando se retiraron temporalmente para cumplir con su deber patriota.

En el tráiler se muestra por primera vez la intimidad de la banda y la cotidianidad de sus integrantes. “Ser parte de un grupo como BTS es como llevar una corona increíble. Estuvimos fuera mucho tiempo. Las tendencias cambian, no podemos quedarnos quietos. En este álbum, la autenticidad importa. Tratamos de descubrir qué nos hace ser BTS. Por fin estamos de vuelta donde debemos estar y esto podría ser algo que solo nosotros podemos lograr” se oye decir a los integrantes de una de las agrupaciones más emblemáticas del k-pop en el mundo.

El documental también aborda la evolución personal y como grupo de BTS, evidenciando una historia donde la superación de obstáculos, la resiliencia, la disciplina e incluso la frustración ha estado presente. Lo anterior arroja un relato inspirador, cercano y por qué no revelador, sobre la humanidad de estas celebridades.

Recordemos que la banda data del 2013 y alcanzó el éxito a pesar de haberse alejado por completo de la tendencia de la época, que indicaba cuáles eran las características para triunfar en el k-pop- BTS hizo una propuesta distinta que si bien es cierto, no se convirtió en éxito de inmediato, sino que necesitó un proceso, si vivió un proceso que con el tiempo se consolidó con un estilo en la industria musical.

Documental de Netflix sobre BTS se estrenará el 27 de marzo

En la producción 'BTS El regreso’ también se ven aspectos de esa historia que demandó paciencia en sus integrantes. Ahora se preparan para el lanzamiento oficial de su nuevo álbum, que saldrá al mercado este viernes 20 de marzo.

Sobre el estreno del documental se sabe que será por Netflix el viernes 27 de marzo. Marzo se convertirá entonces en el mes en el que finalmente BTS vuelve.

‘BTS: El regreso’, cuenta con la producción ejecutiva de Mark Blatty, Melissa Robledo, Seonjeong Shin, Nicole Kim, Kyewon Suh y James Shin. El documental dirigido por Bao Nguyen.

¿Dónde y cuándo se estrena ‘Comeback en vivo’?

Vale la pena mencionar que Netflix también transmitirá en vivo el concierto gratuito, que hará el próximo sábado 21 de marzo en Seúl el grupo a las 8 p.m. La transmisión será a las 6 a.m. hora colombiana. Será la primera vez que la plataforma emite un evento de este tipo a más de 190 países.

El concierto que es promocionado como el ‘Comeback en vivo’ por Netflix marca oficialmente el retorno a escena de BTS.

BTS estará en Colombia los próximo 1 y 2 de octubre.

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