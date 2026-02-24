Tarot de Mavé del 23 de febrero al 1 de marzo: Piscis, Aries, Tauro y Géminis y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Piscis

En medio del zaperoco varios consultan su opinión sobre distintos temas; usted responde con serenidad, no se deja provocar; no dice cosas de las cuales podría arrepentirse… En estos momentos, un presente parecido a lenguas de fuego, su actitud reflexiva y serenidad son puntos a favor. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Aries

Ha superado obsesiones que le taladraban la cabeza; cuando llegaba la avalancha obsesiva, intentaba liberarse de este martilleo mental, pensando en otra cosa, moviendo la cabeza de un lado a otro y diciendo en voz alta, no más… Usted se va adaptando con flexibilidad a lo que es; ningún tiempo pasado fue mejor. Y ha cambiado para bien: esto se dice con una sonrisa. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Tauro

Empezó el año sin afán y sigue así, mientras hay muchos desbocados… No hará un sinfín de cosas hasta terminar sin aliento, tumbado en el sofá, suplicando que no lo busquen ni lo llamen, no le digan nada. No quiere seguir angustiado pues el día no le alcanza para hacer lo que debe; no quiere tener la presión del tiempo en la nuca. En este primer semestre del año se concentrará en sus tareas con calma; en el segundo semestre el azar hará cabriolas. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Géminis

Usted repetirá hasta el cansancio que le preocupa la falta de empatía con el prójimo: si la persona que está al lado se ahoga, ese es su problema, de nadie más. Priman las acciones individuales sin sentido de comunidad; los anhelos e intereses propios están en primer plano. Todos en islotes y que pase lo que sea, lo más lejos posible… Seguir en el clímax del egoísmo le preocupa sobremanera. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Sus sueños nocturnos, a veces pesadillas, son un maremágnum de situaciones y personas que llegan de todos los tiempos; son una mezcla de pasado y presente, certidumbre e incógnita, triunfos y sueños fallidos. Sus sueños nocturnos, llenos de simbolismos y mensajes, son un laboratorio inconsciente en el que usted sigue entendiendo la vida. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

A veces piensa que, como están las cosas, si se fuera a una cueva, allí también lo alcanzarían las turbulencias y el desespero. La quietud es su salvación: inhalar, exhalar, conectado con el pulso del universo que hace mover el mundo. Como decía Neruda: “Ahora contaremos doce/y nos quedamos todos quietos./Por una vez sobre la tierra/no hablemos en ningún idioma,/por un segundo detengámonos”. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.