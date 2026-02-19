Gabriela Tafur contó por qué vive en la casa de sus suegros tras su boda con Esteban Santos

En septiembre del 2024, Gabriela Tafur contrajo nupcias con Esteban Santos. El matrimonio se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados de 2024 en Colombia, pues reunió más de 100 invitados, entre familiares, amigos y figuras públicas como el Grupo Niche, Herencia de Timbiquí, Greeicy Rendón, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Natalia Jerez, entre otros, y estuvo animado por orquestas y presentaciones que combinaron tradición con un toque moderno.

¿Cómo inició la relación de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

De acuerdo con lo que ha contado la pareja, comenzaron a hablar a través de X, red social conocida anteriormente como Twitter. Posteriormente, en 2020 comenzaron a salir, pero la pandemia cambió sus planes, así lo revelaron recientemente en una entrevista con el programa Lo sé todo:

“Nosotros hemos tenido una relación rara, porque empezamos a salir prepandemia. Fuimos a comer dos veces y nos encierran. Dijimos ‘si queremos que esto siga tenemos que ver cómo hacemos o se acabó’. Entonces la relación fue muy rápida porque él me dijo que me fuera a pasar la pandemia en la finca de sus papás. Yo no conocía a mis suegros”, contó la modelo.

Luego de eso, estuvieron un tiempo en una relación a distancia, ya que Esteban se fue del país a estudiar: “Toda la cuarentena estuvimos juntos. Después Esteban se fue y yo me quedé presentando el Desafío. Fue una relación a distancia, él estaba en Boston y yo en Bogotá. Después yo entro a hacer mi maestría. Él se fue conmigo a California, nunca habíamos vivido juntos solos”, dijo Tafur.

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Gabriela Tafur vive con sus suegros?

Después de tres años de relación, la pareja se comprometió y, meses después, se casaron. Sin embargo, no se han podido ir a vivir solos. Por ahora, están bajo el mismo techo de los padres de Esteban.

“Ahora volvimos a Colombia y no tenemos casa. Estamos donde mis suegros porque mi casa está en proceso de (remodelación)… Esperemos que ya el próximo mes esté. Ha sido una relación muy rara porque nos ha tocado las duras y las maduras en muy poco tiempo".

Sobre la posibilidad de mudarse con su esposo a otro lado, mientras entregan su casa, Gabriela dijo: “Doble mudanza me parece durísimo, nosotros nos casamos en septiembre de 2024 y los regalos del matrimonio están en bodega todavía. Todavía somos niños, estamos con mis suegros que son 10 de 10 y son los más generosos. Son superconsentidores, pero pues ya, estamos cómodos ahí, pero el que se casa quiere casa”, dijo entre risas. Al final, agregó: “Es un apartamento que estamos muy ilusionados de tener. Tiene espacio para de pronto expandir la familia más adelante, tiene el clóset que me sueño y que me merezco”.