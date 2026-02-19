Maluma reveló cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: “Fue lo más loco”

El 12 de febrero, un mes después de la muerte de Yeison Jiménez, Maluma sorprendió a sus seguidores al lanzar el video oficial de Con el corazón, la canción que grabó con el cantante de música popular en diciembre pasado. El encuentro musical fue un sueño cumplido para los dos, así lo expresaron el día que grababan el video oficial.

Así fue como Yeison Jiménez y Maluma se conocieron

A través de su perfil de Instagram, el intérprete de Felices los 4 publicó un video contando algunas anécdotas con el fallecido cantante, entre ellas, recordó cuando hablaron por primera vez.

“Yeison y yo nos conocimos hace muchos años, cuando él estaba empezando y yo también. Nos conocimos en Bogotá, en un evento público de una emisora y luego lo vi por ahí varias veces en diferentes conciertos en Colombia. Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador, y para serles sincero, escuchaba su música y sabía quién era, pero como mi brother, mi parcero siempre había sido Pipe, pues yo escuchaba más la música de él, pero estaba muy enterado de lo que pasaba en Colombia e indiscutiblemente Yeison Jiménez era y es y creo que será el artista número uno de música popular colombiano”, comenzó diciendo.

Fue gracias al papá del ‘Pretty boy’ que tuvieron la oportunidad de encontrarse. “Un día mi papá me dice: ‘Juancho, imagínate que estoy hablando con Yeison Jiménez y me dijo que si podía tener tu número de celular y yo le dije que sí’. Gracias a mi papá yo le escribí y luego hablamos un rato por teléfono. Yo le dije que le tenía mucho cariño, mucho respeto y que sabía todo lo que había hecho por su música, por su carrera y que, indiscutiblemente, era uno de los artistas más grandes de Colombia y a nivel mundial. Era muy bonito porque él no pensaba que yo supiera tanto de su carrera, pero sí, escuchaba su música y me parecía un monstruo”.

Con mucho entusiasmo por combinar sus talentos, ambos empezaron a intercambiar canciones. Maluma sugirió que cada uno buscara temas y compartiera ideas, con la meta de crear una pieza que sonara auténtica y se sintiera cercana al estilo popular que caracterizaba a Yeison. “Él me mandó muchas canciones, yo le mandé otras y entre esas estaba esta que ahora se llama Con el corazón, porque el primer nombre que le pusimos fue El patán”.

“Con el corazón”, canción de Maluma y Yeison Jiménez

El 10 de diciembre, mientras Maluma estaba en su estudio en Medellín, decidió hacer una llamada a Yeison para invitarlo a grabar. “Ese día fue como si nos hubiéramos conocido de toda una vida. Qué ser humano tan extraordinario, tan noble, tan humilde, tan compasivo, tan charro, con un humor, un montañero de los chimba, la verdad. Pasamos buenísimo, grabamos, yo quedé contento. Al hombre se le salían las lágrimas, a mí también, un momento tan bonito, tan especial”, recordó.

¿Cómo se enteró Maluma de la muerte de Yeison Jiménez?

Después de enamorarse del tema, empezaron a planear el lanzamiento y el video oficial. Tenían grandes planes para impulsar la canción en México y soñaban en grande con el impacto que podría tener. Sin embargo, los planes cambiaron. “Soñamos mucho, lastimosamente cuando Yeison falleció yo estaba en mi casa con mi mujer y con mi hija y estaba escuchando la canción, la referencia, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Eso para mí fue lo más loco del mundo”, recordó con nostalgia.

El lanzamiento quedó en pausa. Maluma dudó en publicar la canción. Sin embargo, una conversación que tuvo con la esposa y la hija mayor de Yeison, lo hicieron cambiar de opinión. “En el homenaje que le hicieron en el Movistar Arena tuve la oportunidad de hablar con Camila, su hija de 14 años, y su esposa Sonia y ambas me expresaron que querían que la cancion saliera. Yo no quería sacar el tema porque pensaba que la gente iba a decir que qué oportunista. Lo menos que yo quería era que la gente malpensara. Este era un sueño de Yeison, él quería que nuestra canción el público, los fans, pudieran escucharlo lo antes posible”, afirmó.