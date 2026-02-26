Tarot de Mavé del 23 de febrero al 1 de marzo: Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario y demás

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Usted ha ajustado sus expectativas a los vaivenes de la realidad… No le interesan los consejos de los falsos gurús de moda; según ellos querer es poder, nada es imposible; es cuestión de visualizar los proyectos encerrados en una burbuja naranja, un esfuerzo, chasquear los dedos y todo resulta, así de fácil. Tendrá éxito en sus proyectos pues reconoce sus limitaciones, no es omnipotente. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Libra

Hay armonía a su alrededor como en los mejores días; la comunicación fluye con entendimiento y solidaridad… Atrás se quedaron las fricciones que llenaban el ambiente de chispas; se quedaron también las malas caras, las preguntas alrevesadas, las respuestas hoscas y los silencios que arrastran culpas. Sus allegados reflexionaron, cambiaron de actitud e invocaron la paz. Usted también hizo lo propio; su exasperación contribuía al incendio. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

Tarot para Escorpión

Las pequeñas alegrías lo sacan del pozo de la desdicha. No son bobadas; algunos las califican así con desdén, pensando siempre en cosas grandes: el poder, el dinero y la fama que llegan y se van, traen amigos instantáneos y cinco minutos de fama… Las pequeñas alegrías quedan y como dice un aforismo chino: “un acontecimiento alegre puede evitar tres desastres”. Dos velas amarillas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.

Tarot para Sagitario

Las imágenes de las lluvias y tormentas lo sobrecogen: manchas de agua que se extienden hasta inundarlo todo; miles de familias que tenían poco y después de los aguaceros lo perdieron todo; la desolación y la contundencia de los fenómenos climáticos… Usted ha pensado si esto significa el final de la humanidad que se resiste a ser razonable. Hay un espíritu que no se cansa de decirnos “parece que va a llover”. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

Tarot para Capricornio

Empezó en China el año del caballo de fuego; una estampida de caballos salvajes que van al galope… Será un año con muchos movimientos que sacudirán el espíritu humano, buscando que la imaginación no pierda su fuego, a través del arte como la máxima expresión de lo noble y bello. Las personas también tendrán que moverse, abrirse paso… Usted que empezó el 2026 con cambios y más cambios, seguirá al galope. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Tarot para Acuario

Usted se volvió temeroso para tomar decisiones: piensa demasiado, pregunta aquí y allá, les pregunta a todos; hasta no estar seguro no hace nada. Su propósito de año nuevo era resolver los asuntos pendientes en el primer trimestre ¿Qué pasó? El miedo no lo puede inmovilizar al punto de que por no tomar decisiones se pierda las cosas buenas de la vida ¿Qué piensa? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.