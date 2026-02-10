Logo El Espectador
Tarot de Mavé del 9 al 15 de febrero: lectura para Acuario, Piscis, Aries, Tauro y demás

Mavé dio a conocer las predicciones durante la semana del 9 al 15 de enero para Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en asuntos de amor, dinero y salud. ¿Te intriga saber si se acercan buenas noticias o si es momento de ser cauteloso? Presta atención.

Mavé
10 de febrero de 2026 - 07:30 p. m.
Foto: Archivo Particular
Tarot para Acuario

Su visión estratégica hizo que empezara a mirar más allá del presente oscuro y difícil; superó el corto plazo que tantas veces significa la sin salida y el abanico de posibilidades se abrió. La estrechez de miras y el corto plazo no son lo suyo. Sus proyectos de vida avanzarán, lo cual es increíble para quienes están desesperados con la lentitud; las horas van a paso de tortuga. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Piscis

De acuerdo con el siete de copas del Tarot, sus temas de conversación son muy interesantes; van más allá de los chismes y cábalas políticas; son resultado de sus reflexiones y de su afán por aprender, sin anquilosarse. Quienes se sienten ávidos de información lo buscan para apoyarse en sus conocimientos. Esta semana habrá correos, llamadas y conversaciones. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Aries

El mejor arcano del Tarot, el Sol, el número XIX, está sobre la mesa… Habla de su claridad sobre algunos episodios de su vida que no se había atrevido a explorar por un “miedo parecido al frío”. Lo hizo finalmente y se topó con sus errores y se alegró con sus aciertos hasta confesar que ha vivido. Aprovechará el tiempo a conciencia, de ahora en adelante, para seguir acumulando Vida. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Puedes leer:Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Tauro

Los déspotas están zarandeando el mundo… Usted mira con cautela a estos personajes capaces de cualquier cosa; muy difícil atajar tanta locura que se riega por el mundo como una mancha roja y negra. Queda la esperanza; en palabras de Pablo Neruda: “Mientras tanto,/ nosotros, los hombres,/ junto al agua,/ esperando,/ junto al mar,/ esperando”. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

Tarot para Géminis

Usted se concentra en el trabajo aunque las personas a su alrededor estén entregadas al ocio; respeta el orden de la palabra así le corresponda hablar en último lugar cuando todos están muy cansados para oírlo; tiene además una disciplina de autocuidado sobre comer, beber, hacer ejercicio y más etcéteras, en estos tiempos de excesos y desmadre. Su disciplina es admirable. Velas moradas, muchas velas moradas.

Tarot para Cáncer

Para usted no tiene sentido vivir en la paranoia de no creer en nada; no pone en duda las versiones de los otros… A veces le muestran la realidad a medias o se la ocultan del todo con argucias y triquiñuelas y también le restan importancia al peso de los hechos. Esta semana insistirá en que le digan todo sin velos ni tapujos, con franqueza. Confiar en los relatos ajenos tiene límites. Velas azules, muchas velas azules.

Por Mavé

