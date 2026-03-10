Tarot de Mavé del 9 al 15 de marzo: lectura para Piscis, Aries, Tauro y demás

TAURO: Usted siente que este año ha pasado muchos días en una caravana ruidosa por caminos culebreros, sorteando dificultades y peligros… En esta Navidad espera contemplar el paisaje, apreciando la luz blanquísima de diciembre y su bienvenida pausa. Se alejará de la tensión, la zozobra y la costumbre de estar atento a la desmesura y la necedad. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta. Foto: Archivo Particular

Tarot para Piscis

Empezarán las volteretas con el fin de resolver varios asuntos, lo que para usted es fácil… Se enorgullece con razón de tomar decisiones bajo presión y de su carácter que le ha permitido ser independiente de pensamiento, palabra y obra, en este tiempo cuando la uniformidad es la aspiración de muchos. A pesar de su independencia sería clave consultar otras opiniones. Velas blancas, muchas velas blancas.

Tarot para Aries

Optó por no decir lo que piensa a los cuatro vientos. Ha guardado silencio en vista de que sus interlocutores no le han inspirado confianza y ha ignorado comentarios desafortunados, sobre que usted no habla pues no sabe nada o, peor aún, es cobarde. Y no es así… Exasperado con tanta gritería y refriegas se calló, reflexiona; fue una buena decisión. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Cuando expone los proyectos que por una razón u otra no ha empezado, para quienes lo oyen por enésima vez sus palabras son como el murmullo de una quebrada; están convencidos de que usted no pasará del dicho al hecho… Esta semana cuando la escena se repita, varios le señalarán que es muy urgente emprender sus proyectos; debe fijar fecha y hora ya. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

El As de oros del Tarot, muestra nuevas posibilidades laborales que serán exitosas si se atreve a dejar su cómoda rutina, sin riesgos ni cambios… Si reflexiona tendría que reconocer cómo la rutina ha mermado su creatividad; la puso en suspenso. Las nuevas posibilidades lo lanzarían a un lago de agua muy fría para despertar su talento y creatividad, adormilados por la rutina. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

Tarot para Cáncer

De acuerdo con el cinco de copas y el tres de copas del Tarot, el amor llegará con promesas y rosas, insistente y fogoso… En las últimas experiencias amorosas usted perdió la cabeza y la calma; vio espejismos, un tornado, oyó el rugido de la tormenta y se prometió que la próxima vez no daría ningún paso en falso. El amor llegó. Dos velas rosadas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Tarot para Leo

La atmósfera se ha convertido en una bola de fuego… La guerra se extiende con más destrucción y más muertos; la sensatez no tiene cabida. La escultura de Rodin, la puerta del infierno se abrió y entre las llamas aparecen las caras de monstruos sin dios ni ley, ambiciosos, corruptos y lascivos, que buscan acabar con el planeta a bombazos. “Dios premia a los hombres con los sueños y los castiga con la realidad”. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.