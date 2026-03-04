⁠Actor colombiano reveló que tiene millonaria deuda tras hospitalización en Estados Unidos

El actor, conocido por su participación en producciones como Narcos y Entre sombras, compartió en una entrevista con el programa La Red de Canal Caracol una difícil situación que está enfrentando actualmente, después de su visita a Estados Unidos, a finales del año pasado.

¿Qué le pasó a Julián Beltrán?

De acuerdo con lo que contó el actor, en diciembre pasado viajó a Estados Unidos para disfrutar de unos días de vacaciones. Sin embargo, sufrió un problema de salud de manera repentina: “Estábamos en la barbería alistándonos parla la Nochebuena y empecé a sentir un dolor raro, debajo de la costilla. Pensé que era que de pronto me había hecho daño algo que había comido, o tal vez muy picante”, contó.

En medio del dolor y el afán, el actor no cayó en cuenta de un punto importante: “No tocamos nunca el tema económico porque estábamos con el tema de la urgencia, pero mi amigo sí me dijo ‘cuidado cuando le pregunten, no se vaya a poner a decir que usted es el duro de las hamburguesas’”, aseguró.

El actor, quien también participó en Sin senos sí hay paraíso, reveló que fue muy bien atendido. Después de una serie de exámenes, le detectaron cálculos en la vesícula, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. “Todo fue con toda la tecnología del mundo, la comida deliciosa, o sea, comida con menú. ¿Cuándo un enfermo y en el hospital mira qué quiere comer? eso no pasa. Recuerdo también que llega la trabajadora social, para hacerme toda la entrevista, para saber quién soy, en qué trabajo y cuánto gano", recordó en el mencionado medio de comunicación.

Además, contó que explicó a qué se dedicaba, lejos de imaginarse lo que ocurriría después: “Yo le dije, ‘yo soy artista, soy actor, pero yo no he tenido proyecto en todo el año’. Cuando yo fui saliendo de la clínica, esa parte no la entendí, porque yo dije: ‘¿Cómo así? ¿Nos fiaron?’ y me dijeron ‘sí, es que después llega la factura a la casa’”.

Después de varias semanas, comenzó a recibir las respectivas facturas con los valores correspondientes a pagar. “A principios de febrero llegó la primera factura. El solo hecho de haber llegado a urgencias, como 1.300 dólares. Como a la semana volvió a llegar otra factura también por urgencia de otros 1.300 dólares. Mi amigo me dijo que tocaba esperar porque llegaba la factura de hospitalización, de cirugía y muy posiblemente también desglose de medicina y alimentación. Estoy esperando que llegue ese ‘totazo’ completo para saber qué voy a hacer. Eso va a salir un poquito caro, redondeando los 15 mil dólares, tal vez”, dijo.

En pesos colombianos, el valor de la deuda estaría oscilando los 55 millones, cifra que, en un comienzo, Julián creyó que podría cubrir con un seguro. Ahora, debe esperar a que le termine de llegar la cuenta para saber exactamente cómo resolver: “Yo empecé a averiguar si mis tarjetas de crédito contaban con dicho seguro, pero me dijeron que ninguna tarjeta tiene seguro porque se necesitaba un proceso que yo no había hecho y, en conclusión, no había seguro por ese lado”.