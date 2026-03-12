Tarot de Mavé del 9 al 15 de marzo: Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio y demás

tarot Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Se aburrió de tener que descubrir la verdad a tientas; son poquísimos quienes dicen lo que piensan en un lenguaje llano, sin dobleces ni mentiras. Usted se topa a diario con engaños que se conciben maquiavélicamente y lo han obligado a frenar sus proyectos, hasta encontrar las falsedades… De mentira en mentira hasta el final, no es lo suyo. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

Tarot para Libra

Usted se concentra en los milagros de la vida, los hay, y en los comportamientos bondadosos de muchas personas, también los hay… Piensa que no es justo para ningún habitante de este planeta tener que sobrevivir entre guerras, tiranía y crueldad. A su alrededor hay milagros de la vida y personas bondadosas, por lo que vale la pena seguir. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Escorpión

Estamos en Marzo, el tercer mes del año, y usted no ha empezado a cumplir los propósitos que se fijó el 1 de Enero… Decidirá, entonces, con voluntad firme, huir de entretenciones y tentaciones para realizar sus metas y pasar la página, avanzar. Se le convertirá en obsesión cerrar ciclos y la fecha límite para hacerlo es el martes 31 de Marzo ¿Qué le parece? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Vencerá el miedo que está en todas partes para seguir con la vida, independiente de lo que está pasando en el mundo… No puede abandonar sus metas ni los requerimientos inaplazables de la cotidianidad. A decir verdad, en los últimos días usted ha querido tumbarse en el sofá con la mente en blanco, sin hacer nada. Muchas personas han querido lo mismo. Velas blancas, muchas velas blancas.

Tarot para Capricornio

Agradece a su instinto y a la buena suerte que lo han salvado de varias encerronas; agradece también su coraje, insensatez para algunos, que no lo ha dejado quedarse quieto, pasando los días sin pena ni gloria. Como un reto a la formalidad usted se ha atrevido a tener experiencias fuera de lo común, gracias a las cuales no es una sombra en la pared; ha evolucionado y vivido. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Acuario

Es muy triste que estemos sometidos a tanta violencia y desazón… Para usted la guerra es una equivocación imperdonable, siempre lo ha sido; es el triunfo sangriento de los bajos instintos, no importa si algunos la justifican en aras de un bien mayor y aseguran que abre caminos hacia el futuro. Las flores se marchitarán y la tarde se oscurecerá si la guerra continúa. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.