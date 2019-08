Interpretó a María José en la serie de Netflix “La casa de las flores”

Paco León: “Bogotá en los 90 era maravillosa”

¿Cómo le proponen hacer parte de “Ruido Capital” y por qué aceptó?

Me llegó la oferta desde Movistar, siendo esta la tercera serie donde participo. Me contaron que este papel era pequeño, una colaboración especial en esta primera producción de Movistar en Colombia, y me pareció una oportunidad perfecta para conocer Bogotá, y Colombia en general, porque nunca había venido. Es una serie muy de aquí, muy linda, y me brindó la oportunidad de trabajar de nuevo con Ana Katz, que es muy amiga mía y una de las directoras de la serie.

¿Cómo describe a su personaje?

Antonio es ese profesor que te marca la vida. Dentro de todos los maestros que uno tiene siempre hay alguno con el que te conectas más o te identificas con su pasión como docente, y de repente te abre los ojos y se convierte en alguien importante para tu vida. Es un papel pequeño, pero muy bonito.

“Ruido Capital” está ambientada en los años 90. ¿Había trabajado antes en series de época?

Sí, de hecho todos los proyectos en los que he participado con Movistar han sido de época. La peste, por ejemplo, estaba ambientada en el Sevilla del siglo XVI, y la otra era en los años 60. Ahora estoy en los 90, y bueno, son tres ciudades distintas en épocas muy diferentes, pero todas tienen ese encanto de recrear una realidad pasada.

¿Qué es lo que más le gusta de este tipo de series?

Cada época tiene su complicación. Los 90, por ejemplo, parece que fue ayer, pero hay muchísimas cosas que han cambiado. Es muy divertido ver cómo los actores que son tan jóvenes tratan de adaptarse a la época. Recuerdo que el director le pidió el favor a uno de ellos de que le diera la vuelta al casete y él no sabía hacerlo, no entendía cómo manejarlo. Hay cosas que han cambiado mucho en muy poco tiempo, y es bonito ver esas diferencias.

Viene de hacer otros papeles completamente diferentes. ¿Qué fue lo más divertido de interpretar a Antonio y cómo lo construyó?

A comparación de María José, mi personaje en La casa de las flores, este es mucho más relajado. Estuve sin maquillaje, con mi pelo, con una ropa muy parecida a la mía. María José fue un personaje muy bonito, pero tenía el triple de complicaciones, porque yo tenía que ser toda una mujer, y esa transformación fue muy dura. Viví lo que tienen que sufrir las mujeres con los tacones, los dolores con los que conviven, y en ese sentido Antonio, mi personaje en Ruido Capital, es un paseo.

¿Qué verán los espectadores en “Ruido Capital”?

Es una serie donde se cuenta un poco el despertar de la primavera de un grupo de adolescentes, que es un tema que nos ha tocado a todos y es algo muy universal. El contexto es muy interesante y es lo que le da fuerza a la historia: la Bogotá de los 90, con la violencia, las bombas, pero también con la música, que es uno de los ganchos que tiene la serie, y que recrea un poco toda esa revolución musical que hubo en los 90, con Aterciopelados.

Después de este proyecto, ¿qué viene para usted en su carrera?

Tienen que estar muy conectados porque se viene algo grande, pero todavía no les puedo contar. Me encanta poder alternar mis proyectos personales y también trabajar como actor, que es mucho más relajado, y ponerme al servicio de otros creadores y otras historias que también son excelentes.