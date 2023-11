World Press Photo se retracta y no aceptará fotos manipuladas con IA

Imágenes como esta, usada por Amnistía Internacional para representar las protestas y la brutalidad policial en Colombia, no podrán ser presentadas en el concurso de World Press Photo Foto: Twitter

La guía para participar en el World Press Photo aclaraba los usos de la inteligencia artificial entre sus reglas. A las categorías de Singles (sencillas), Stories (historias) y Long-Term Projects (proyectos de largo plazo) la organización primero anunció que no iba a permitir la utilización de IA generativa, pero que sí aprobaría “el uso de herramientas de mejora impulsadas por IA (...) siempre y cuando estas herramientas no conduzcan a cambios significativos en la imagen en su conjunto, no introduzcan nueva información en la imagen ni eliminen información de la imagen que fue captado por la cámara”.

Mientras que en la categoría de Open Format (formato abierto, el concurso iba a admitir la utilización de esta tecnología en una mayor medida. “Permitiremos el uso de IA generativa en la categoría de formato abierto, siempre que las entradas incorporen fotografías basadas en lentes como fuente y parte central del trabajo. Las participaciones que contengan únicamente imágenes generadas artificialmente serán descalificadas del concurso”, se leía en la guía del concurso antes de ser actualizada.

“Gracias a los comentarios honestos y reflexivos de los últimos días, hemos decidido cambiar las reglas de la categoría Formato abierto de nuestro concurso para excluir las imágenes generadas por IA”, escribió World Press Photo el pasado lunes 20 de noviembre. La entidad decidió retractarse de permitir el empleo de inteligencia artificial generativa, lo que parece prudente al tratarse de un concurso mundial de fotoperiodismo, cuyo objetivo es mostrar la realidad del mundo.

“Tanto el relleno generativo como las imágenes completamente generadas estarán prohibidas en la categoría Formato Abierto (como ya ocurría en el resto de categorías: Singles, Historias y Proyectos a Largo Plazo). Esto está en línea con nuestros valores de precisión y confiabilidad de larga data. Creemos e inspiramos que los fotógrafos de prensa y documentales traen historias que importan al mundo todos los días y a nuestro concurso”, termina diciendo el comunicado.

World Press Photo actualizará las reglas de su concurso en los próximos días.

