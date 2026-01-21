‘105 Ciudad Heroica’: un viaje inmersivo por la historia y el alma de Cartagena

Este ambicioso proyecto se consolida como un nuevo atractivo turístico y cultural para la ciudad. Foto: Fernando Parra Lopez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia, la memoria y la identidad de Cartagena de Indias cobran vida en ‘105 Ciudad Heroica’, un espectáculo cultural sin precedentes que irrumpe en la escena artística local para transformar la forma en que residentes y visitantes se conectan con la ciudad. El pasado 15 de enero se realizó su lanzamiento oficial, un evento que reunió a más de 300 asistentes entre gestores culturales, artistas, representantes del sector turístico e invitados especiales.

Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y más de dos años de desarrollo, este ambicioso proyecto se consolida como un nuevo atractivo turístico y cultural para la ciudad. A partir de su estreno, el espectáculo tendrá presentaciones todos los jueves en su sede ubicada en el kilómetro 12 de la vía a Pontezuela, apostándole a una programación permanente que enriquece la agenda cultural cartagenera.

Más que un show, ‘105 Ciudad Heroica’ es una experiencia artística y sensorial que celebra la esencia de la ciudad y el significado profundo de su título de “Ciudad Heroica”. A través de una narrativa que integra teatro, música, cine, arte circense y contenidos audiovisuales, el espectáculo rinde homenaje a las mujeres y hombres que han construido la memoria, la resistencia y la diversidad cultural de Cartagena a lo largo del tiempo.

El proyecto destaca, además, por su impacto en la economía creativa local. En cada función participan más de 40 artistas cartageneros, lo que lo convierte en una plataforma de visibilización del talento local y en un generador de empleo directo e indirecto dentro de la industria cultural.

El equipo creativo reúne a reconocidos profesionales del sector. La dirección general está a cargo del cineasta Felipe Holguín, quien lidera la propuesta desde la escritura hasta la puesta en escena. La dirección artística es asumida por Camilo ‘Camo’ Delgado, mientras que el coreógrafo Lobadys Pérez aporta una mirada contemporánea inspirada en el folclor cartagenero. La artista circense y promotora cultural Ágata Quintero suma una visión innovadora que amplía las posibilidades escénicas del montaje.

En el componente musical, el productor Enrique “Kike” Roncallo imprime una identidad sonora profundamente caribeña, y en el área audiovisual, Holguín trabaja junto al cineasta cartagenero David Covo, con amplia trayectoria en producciones locales.

La producción ejecutiva está liderada por Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y emprendedor cartagenero que, tras una trayectoria que incluye colaboraciones con Greenpeace y experiencia en el sector industrial en Colombia y Estados Unidos, decidió apostar por un proyecto que marca el inicio de una nueva era del entretenimiento cultural en la ciudad.

“Los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos y esto nos da la certeza de que todo el trabajo se ve reflejado en nuestra puesta en escena y en un show de primer nivel que revolucionará el turismo cultural de Cartagena y le permitirá a la ciudad ofrecer una nueva alternativa turística para sus visitantes”, aseguró Prieto.

Con funciones semanales, ‘105 Ciudad Heroica’ invita a descubrir una Cartagena vibrante, creativa y resiliente, donde el arte se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, y donde la cultura local es la protagonista de una experiencia inolvidable.