“Agua e Panela”: el cóctel que abre la ruta hacia el Carnaval 2026 en Barranquilla

Foto: GOZDEAG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barranquilla ya empezó a sentir el pulso de su Carnaval 2026, y este año el primer llamado a la fiesta no proviene de un escenario oficial, sino de una mezcla inesperada: música, memoria y un brindis entre amigos. Con ese espíritu llega “Agua e Panela”, el cóctel creado por la artista barranquillera Aria Vega en alianza con Old Parr 12, una propuesta que busca encender la temporada carnavalera desde el bordillo hasta la emblemática Batalla de Flores.

La idea nació de un recuerdo íntimo de la artista. Aria evoca las tardes en las que su abuelo escuchaba vinilos de Joe Arroyo y música de los años 70, sentado en su sillón favorito con un trago en la mano. Aquella atmósfera —mezcla de sonido, tradición y afecto— se transformó en inspiración para este cóctel, concebido como un tributo al Caribe cotidiano y a los momentos que se disfrutan mejor en compañía.

El resultado es una receta que reinterpreta un símbolo de la región. Agua e Panela, inspirado en una de sus canciones, funciona como un canelazo de coco que reúne panela, limón, coco y la suavidad del whisky. La intención: capturar un sabor hogareño con una mirada contemporánea, convirtiendo la bebida en un ritual simbólico que marca la apertura no oficial del Carnaval.

La colaboración entre la artista y Old Parr 12 surgió de un objetivo común: resaltar las amistades, las raíces y las experiencias que conectan. Aria, reconocida por fusionar cumbia, afrobeats, champeta y vallenato, ha construido una estética musical que parte de vivencias personales, anécdotas familiares y la espontaneidad típica de Barranquilla. Esa autenticidad coincidió con la visión cultural de la marca, que buscaba impulsar espacios para compartir.

A partir del 27 de noviembre y durante toda la temporada carnavalera, el cóctel estará disponible en los restaurantes de Casa Independiente, donde se plantea como punto de encuentro para quienes deseen darle la bienvenida anticipada a la fiesta con un brindis sencillo, cercano y lleno de sabor. La apuesta es que la bebida acompañe tanto las reuniones informales en una esquina del barrio como las celebraciones más grandes de la ciudad.

Aria Vega, autodenominada “la costeñita” y “la reina de Barranquilla”, continúa ampliando su propuesta artística conectando música, jerga local y realismo mágico caribeño. Sus composiciones, llenas de personajes del barrio, sonidos cotidianos y memorias familiares, buscan acercar al público a la esencia cultural de la región.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles de esta alianza creativa, tanto la artista como Old Parr 12 anticipan que habrá experiencias adicionales durante la temporada. Por ahora, la invitación es clara: el Carnaval aún no comienza oficialmente, pero su espíritu ya circula. Y tiene un nuevo sabor para compartir entre amigos: Agua e Panela.