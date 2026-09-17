La ADR fortalece su presencia territorial con acciones enfocadas en garantizar el agua, mejorar el riego y responder a los desafíos climáticos que enfrenta el campo colombiano. Foto: Cortesía ADR

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Agua, riego y respuesta territorial marcan los primeros 30 días de gestión de la ADR Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Garantizar el agua para el riego y fortalecer la capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos concentran parte de las prioridades impulsadas por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) durante los primeros 30 días de gestión del presidente Orlando José Dangond Baute. La entidad ha activado rutas de atención ante emergencias y los efectos del fenómeno de El Niño, al tiempo que optimiza la articulación institucional para responder a necesidades que inciden directamente en la producción agropecuaria.

La gestión también se ha trasladado a las regiones. En departamentos como Córdoba, Cesar y Atlántico, la Agencia avanza en rutas de trabajo orientadas a identificar necesidades, articular capacidades institucionales y priorizar acciones que permitan fortalecer las condiciones productivas de las comunidades rurales.

Otro frente estratégico es la cooperación internacional. La ADR trabaja en la identificación de aliados y alternativas para movilizar recursos complementarios, especialmente hacia iniciativas relacionadas con disponibilidad de agua, infraestructura de riego y respuesta a los efectos del fenómeno de El Niño, asuntos determinantes para la sostenibilidad de la producción rural.

Agua, riego y respuesta territorial marcan los primeros 30 días de gestión de la ADR Foto: Cortesía ADR

“Estamos llevando la gestión de la Agencia a los territorios y concentrando esfuerzos en necesidades que son fundamentales para producir. El agua y el riego son determinantes para proteger la producción, fortalecer la productividad y preparar al campo frente a los desafíos climáticos”, señaló Dangond Baute.

Con estas acciones, la Agencia proyecta una agenda que conecta la respuesta inmediata a las necesidades rurales con soluciones de mediano y largo plazo. La prioridad será continuar articulando esfuerzos con los territorios, el sector agropecuario y aliados estratégicos para transformar las necesidades de los productores en proyectos y oportunidades que fortalezcan la capacidad productiva del campo colombiano.