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Agua, riego y respuesta territorial marcan los primeros 30 días de gestión de la ADR

La Agencia de Desarrollo Rural activó acciones frente a los efectos del fenómeno de El Niño y fortaleció su presencia territorial en departamentos como Córdoba, Cesar y Atlántico.

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Redacción Especiales
17 de septiembre de 2026 – 09:54 a. m.
La ADR fortalece su presencia territorial con acciones enfocadas en garantizar el agua, mejorar el riego y responder a los desafíos climáticos que enfrenta el campo colombiano.
La ADR fortalece su presencia territorial con acciones enfocadas en garantizar el agua, mejorar el riego y responder a los desafíos climáticos que enfrenta el campo colombiano.
Foto: Cortesía ADR

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Garantizar el agua para el riego y fortalecer la capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos concentran parte de las prioridades impulsadas por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) durante los primeros 30 días de gestión del presidente Orlando José Dangond Baute. La entidad ha activado rutas de atención ante emergencias y los efectos del fenómeno de El Niño, al tiempo que optimiza la articulación institucional para responder a necesidades que inciden directamente en la producción agropecuaria.

La gestión también se ha trasladado a las regiones. En departamentos como Córdoba, Cesar y Atlántico, la Agencia avanza en rutas de trabajo orientadas a identificar necesidades, articular capacidades institucionales y priorizar acciones que permitan fortalecer las condiciones productivas de las comunidades rurales.

Otro frente estratégico es la cooperación internacional. La ADR trabaja en la identificación de aliados y alternativas para movilizar recursos complementarios, especialmente hacia iniciativas relacionadas con disponibilidad de agua, infraestructura de riego y respuesta a los efectos del fenómeno de El Niño, asuntos determinantes para la sostenibilidad de la producción rural.

Agua, riego y respuesta territorial marcan los primeros 30 días de gestión de la ADR
Agua, riego y respuesta territorial marcan los primeros 30 días de gestión de la ADR
Foto: Cortesía ADR

“Estamos llevando la gestión de la Agencia a los territorios y concentrando esfuerzos en necesidades que son fundamentales para producir. El agua y el riego son determinantes para proteger la producción, fortalecer la productividad y preparar al campo frente a los desafíos climáticos”, señaló Dangond Baute.

Con estas acciones, la Agencia proyecta una agenda que conecta la respuesta inmediata a las necesidades rurales con soluciones de mediano y largo plazo. La prioridad será continuar articulando esfuerzos con los territorios, el sector agropecuario y aliados estratégicos para transformar las necesidades de los productores en proyectos y oportunidades que fortalezcan la capacidad productiva del campo colombiano.

Por Redacción Especiales

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