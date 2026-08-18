Alquería destinará COP 500 millones para ayudar en la emergencia provocada por el terremoto

La compañía dispuso inicialmente cerca de 8.000 litros de producto desde su operación en Palmira y articula sus acciones de ayuda con ABACO y la ANDI. Foto: Cortesía Alquería

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Ocho días después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, diferentes empresas, organizaciones civiles y entidades públicas y privadas comienzan a sumar esfuerzos para ayudar a las poblaciones y familias damnificadas, que ya superan las 54.000 personas.

En esta tarea, Alquería se suma con un aporte de COP 500 millones y articulará sus acciones con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Asociación nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para responder a las necesidades prioritarias que se identifiquen durante la atención inmediata y las posteriores etapas de recuperación.

Alquería canalizará los COP 500 millones a través de la ANDI para respaldar las acciones de atención y recuperación. Con estos recursos se apoyarán las ayudas que adelantan los gobiernos locales y los Bancos de Alimentos y también contribuirán a la reconstrucción de los hogares de distribuidores y colaboradores de Alquería afectados por el terremoto. La compañía destinará, además, parte de estos recursos a la reconstrucción de una vivienda para la familia de un colaborador de uno de sus distribuidores que falleció como consecuencia de la emergencia.

Una de las primeras acciones responde a la necesidad de abastecimiento de agua en Pereira. Por eso, Alquería, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, destinó cinco carrotanques de agua a la ciudad. Dos carrotanques ya fueron enviados y los tres restantes llegarán este miércoles 12 de agosto. La compañía también articula esta acción con la Gobernación de Risaralda y la Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo para facilitar la distribución del agua de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio.

Alquería también dispuso inicialmente cerca de 8.000 litros de producto desde su operación en Palmira para apoyar la atención de la emergencia. Junto con ABACO se gestiona el retiro y la distribución de estos alimentos para facilitar su llegada a las comunidades que los requieren. Esta primera entrega podrá ampliarse de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante la evolución de la emergencia.

“Una emergencia como esta nos exige responder a las necesidades de hoy, pero también pensar en lo que viene después. El agua y los alimentos son fundamentales en estos primeros días, mientras que la recuperación requerirá un esfuerzo sostenido. Queremos acompañar a los territorios y también a las personas de nuestra cadena que fueron afectadas, para que puedan recuperar sus hogares y comenzar a reconstruir sus vidas”, afirmó Carlos Enrique Cavelier, Coordinador de Sueños de Alquería.

Voluntarios y colaboradores también se suman

Alquería activó una convocatoria nacional entre sus colaboradores para complementar las acciones de la compañía, entre esas, invitó a sus equipos a realizar aportes económicos a través de ABACO y habilitó sus diferentes sedes para recibir donaciones en especie. La iniciativa busca sumar la solidaridad de los colaboradores al esfuerzo que adelantan diferentes actores para atender la emergencia.

También espera movilizar a 100 voluntarios en cuatro jornadas de apoyo logístico en Bogotá y Palmira, quienes apoyarán las labores de recepción, clasificación y preparación de las ayudas. El Banco de Alimentos de Bogotá coordinará las actividades en la capital del país, mientras que la Arquidiócesis de Palmira acompañará las jornadas en esa ciudad.

Los COP 500 millones, los cinco carrotanques de agua y los cerca de 8.000 litros iniciales de producto representan el comienzo de un trabajo que apenas inicia.

Alquería mantendrá la articulación con ABACO, la ANDI, la Vicepresidencia de la República, los gobiernos locales, los bancos de alimentos y las organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas para continuar identificando las necesidades prioritarias y movilizando sus capacidades para contribuir a superar la emergencia y acompañar la reconstrucción y recuperación de los territorios y de las personas afectadas.