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Amor Perfecto rompe récord histórico al pagar USD 420 por libra en subasta Cafés de Caldas

La compra se realizó en el marco de la feria Cafés de Colombia Expo y reconoce el trabajo del caficultor Olmes García, de San José, Caldas.

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Redacción Especiales
Foto: Cortesía Amor Perfecto

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Amor Perfecto rompió el récord histórico nacional al pagar USD 420 por libra de café en la subasta Cafés de Caldas, realizada en el marco de ExpoEspeciales. La compra fue liderada por Luis Fernando Vélez, fundador de la marca.

El café fue producido por Olmes García en la finca El Topacio, ubicada en la vereda Altomira, en San José, Caldas. Es un café variedad Castillo, de proceso natural, con fermentación de 120 horas y secado al sol.

El productor hace parte de los Núcleos de Innovación Tecnológica de Caldas, que promueven mejores prácticas en el campo y un menor uso de agua en el procesamiento del café.

Por segundo año consecutivo, Amor Perfecto participa en esta subasta, dando continuidad a su apuesta por los caficultores de Caldas y por reconocer en Colombia el valor de sus cafés.

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Por Redacción Especiales

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