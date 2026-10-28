Antioquia acelera el mercado automotor y se prepara para nuevas inversiones

El mercado automotor de Antioquia crece y abre nuevas oportunidades para la industria. Foto: Pexels

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Antioquia es un mercado clave para el sector automotor colombiano. En 2026, el departamento ha presentado un crecimiento en las matrículas de vehículos nuevos. Entre enero y septiembre de 2026, se registraron 47.992 vehículos nuevos (Andemos), cifra que representa un aumento del 50,37 %, cuando se compara con las 31.916 unidades en el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento muestra el comportamiento de la industria automotriz en el departamento, el cual evidencia una dinámica positiva que permite nuevas oportunidades tanto para fabricantes, como para los concesionarios y todas las empresas vinculadas en la cadena de valor de este sector.

De igual forma, esta dinámica coincide con la agenda de eventos del sector que buscan impulsar el interés de los consumidores. Uno de estos es el AutoShow | Expocar 2026, en el que interactúan marcas, concesionarios, proveedores, clubes, expertos, entre otros protagonistas del mercado.

AutoShow | Expocar 2026 se desarrolla en Plaza Mayor, en Medellín, del 23 al 25 de octubre e incluye lanzamientos, charlas, capacitaciones, zonas de experiencia, entre otras actividades que integran esta feria automotriz clave en la capital antioqueña.

“Participar en Autoshow | Expocar con ARCFOX y BAIC significa una oportunidad estratégica para presentar estas dos marcas y fortalecer nuestra presencia en Antioquia, uno de los mercados más relevantes del país. El dinamismo de esta región es evidente: de enero a septiembre de 2026, las ventas de vehículos 100 % eléctricos registraron un crecimiento cercano al 295 % frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja el potencial de desarrollo de la electromovilidad”, señaló Tatiana Gallego, jefe de mercadeo de la línea de automóviles de Magma Automotive.

Así mismo, Erick Gutiérrez, gerente general de Magma Automotive resaltó la cultura empresarial antioqueña, a la que describió como “muy orientada a la productividad”.

“En la visión de la marca, Antioquia todavía cuenta con un amplio potencial de crecimiento y por eso asumimos AutoShow | Expocar 2026 como un espacio de conversación con empresarios y usuarios que necesitan vehículos para diversas actividades —distribución urbana, comercio, servicios, transporte de mercancías—, en especial en una ciudad y en un departamento estratégico en el desempeño de los vehículos comerciales en Colombia”, dijo Gutiérrez.

Andrés Plata, director de Ventas de Kia Colombia, afirmó que “Antioquia tiene una importancia estratégica para Kia, no solamente por el crecimiento del mercado, sino por la diversidad de necesidades de movilidad que encontramos en la región. Haber aumentado cerca del 40 % nuestras ventas refleja la confianza de los consumidores y nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra oferta”.

Otras marcas, como Volvo, anunciaron que su participación en la feria contará con el regreso de su modelo XC40 B4 Mild Hybrid. Por su parte, Renault aprovecho la cita automotriz para develar su nuevo SUV tope de gama, Filante.

Ahora bien, Renault, que cuenta con una planta de producción de vehículos en Antioquia, anuncio recientemente una posible futura inversión que transformaría sus instalaciones y les permitiría producir un vehículo que implementa nuevas tecnologías.

Posibles próximas inversiones

Recientemente, Renault Group anunció su intención de invertir en un nuevo proyecto industrial de ensamble en su planta en Envigado. Así, el grupo y el Gobierno nacional firmaron un pacto de intención para trabajar conjuntamente en un nuevo proyecto que beneficiaría a toda la cadena de valor, que incluye a 29 proveedores en cinco regiones del país.

Esta inversión impulsaría a la planta a incorporar nuevas tecnologías que la prepararían para producir un nuevo SUV electrificado. Por el momento no se ha comunicado la referencia del vehículo, pero se reveló que sería un producto con potencial para ser exportado.

Vale la pena señalar que la planta de Renault-Sofasa tiene 57 años de operación. En esas casi seis décadas de funcionamiento se han ensamblado más de 1.7 millones de vehículos. Allí, actualmente se producen modelos como el Logan, Sandero, Stepway y Duster.

“En los últimos diez años hemos exportado, en promedio, el 40 % de nuestra producción. Este año esa proporción llega al 66 %: dos de cada tres vehículos fabricados se destinan a mercados internacionales. Queremos consolidar a Colombia como una plataforma de exportación para la región”, dijo el presidente y director general de Renault-Sofasa, Juan Camilo Vélez.

De igual forma, entre 2023 y 2025, Renault Group invirtió USD 100 millones en la industrialización del lugar para fabricar uno de sus vehículos con mayor volumen en ventas (unas 2.200 unidades matriculadas en Colombia entre enero y septiembre de 2026) a nivel local: el Kwid.