ASUS redefine la productividad móvil con el nuevo computador de doble pantalla Zenbook DUO

ASUS redefine la productividad móvil en Colombia con el nuevo computador de doble pantalla Zenbook DUO (2026) . Foto: Cortesía

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La nueva Zenbook DUO (2026) UX8407, un dispositivo que marca la evolución definitiva de la computadora portátil. Ante un mundo que demanda una multitarea constante y flujos de trabajo dinámicos, una sola pantalla ha dejado de ser suficiente. La Zenbook DUO responde a esta necesidad integrando dos paneles OLED de alta resolución en un formato ultraportátil, permitiendo a los usuarios llevar consigo la productividad de una oficina multimonitor a cualquier lugar.

Como heredera de una trayectoria de ocho años liderando la innovación en dispositivos de doble pantalla, la nueva Zenbook DUO (2026) perfecciona su diseño icónico para ofrecer una arquitectura significativamente más resistente, potente e inmersiva que sus predecesoras. El equipo eleva el estándar de durabilidad mediante un chasis fabricado íntegramente en Ceraluminum™ —un material cerámico de alta tecnología que es tres veces más fuerte que el aluminio tradicional— y una nueva bisagra oculta diseñada para resistir más de 40,000 ciclos de uso y presión de hasta 15Kg.

En términos de rendimiento, la integración del procesador Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3 permite un una mejora de rendimiento multitarea de más del 25%, mientras que el desempeño gráfico mejorado puede ofrecer más del doble de FPS en diferentes juegos y la capacidad de procesamiento de IA se eleva hasta los 50 TOPS, todo respaldado por un robusto sistema de batería dual de 99 Wh diseñado para una autonomía de nivel superior, que alcanza 18 horas en reproducción de video con ambas pantallas encendidas o hasta 32 horas con solo una pantalla funcionando.

Finalmente, la experiencia sensorial es ahora más inmersiva gracias a sus paneles duales ASUS Lumina Pro OLED 3K de 144Hz que duplican el brillo de la generación anterior hasta los 1,000 nits y reducen el espacio entre pantallas en un 70% para una visualización fluida, complementada por un nuevo sistema de audio inmersivo de seis parlantes, de los cuales 2 se encuentran integrados en la bisagra y apuntan directamente al rostro del usuario.

Un Estudio Móvil Diseñado para el futuro

La Zenbook DUO no es simplemente una laptop con una pantalla extra; es un ecosistema de productividad versátil. Gracias a su nueva bisagra oculta y su soporte integrado, el equipo puede utilizarse en cuatro modos distintos, incluyendo el Modo Dual Screen para máxima visualización, el Modo Libro para programadores y el Modo Compartir para colaboraciones cara a cara.

Esta flexibilidad se complementa con el innovador sistema de teclado MagLatch™, un teclado Bluetooth® de tamaño completo que se acopla magnéticamente mediante pines pogo retráctiles, permitiendo una transición fluida entre una laptop tradicional y una estación de trabajo expandida.

Potencia y Durabilidad sin Concesiones

En su interior, la Zenbook DUO alberga la arquitectura más reciente de Intel® Core™ Ultra Serie 3, ofreciendo un salto significativo en eficiencia y capacidades de IA local, como traducción en tiempo real y edición de video inteligente. Su sistema de batería dual integra dos baterías, una debajo de cada pantalla, logrando equilibrar el peso del chasis y mejorando la distribución del calor al interior del equipo. En total, ambas baterías suman 99 Wh de capacidad, lo que garantiza hasta 18 horas de autonomía con ambas pantallas encendidas o hasta 32 horas con solo una pantalla funcionando, asegurando energía para toda una jornada laboral intensa.

El exterior es igualmente impresionante, utilizando Ceraluminum™ en color Moher Gray. Este material combina la ligereza del aluminio con la dureza de la cerámica, ofreciendo una resistencia excepcional a rayones y manchas, ideal para el estilo de vida del nómada digital.