Avianca pone su operación al servicio de Colombia ante la emergencia

La operación aérea ha permitido transportar alimentos, medicamentos, agua, equipos médicos y otros insumos esenciales para atender la emergencia. Foto: Cortesía Avianca

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Tras el sismo del 10 de agosto, Avianca activó una respuesta operativa para apoyar la atención de la emergencia y acompañar a las comunidades afectadas en distintas regiones del país.

La compañía ha puesto a disposición su red de pasajeros, su operación de carga, sus equipos y las capacidades del Grupo Abra para facilitar el traslado de ayuda humanitaria, movilizar personal de atención y ampliar la conectividad hacia las zonas más impactadas.

Con más de un siglo de operación en Colombia, Avianca ha enfocado sus esfuerzos en responder de manera rápida, segura y coordinada, entendiendo que, en una situación de emergencia, la aviación cumple un rol clave para conectar recursos, personas y capacidades con los territorios que más lo necesitan.

Respuesta humanitaria en cifras

Desde el inicio de la emergencia, Avianca, Avianca Cargo y las compañías del Grupo Abra han desarrollado distintas acciones para apoyar la atención de las comunidades afectadas:

Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria transportadas hacia las zonas impactadas.

Más de 150 toneladas movilizadas en los primeros dos días posteriores a la emergencia, en vuelos cargueros y de pasajeros.

Transporte de ayuda en operaciones desde Bogotá, San Salvador, Barranquilla y Miami hacia ciudades como Cali, Armenia y otras zonas de atención prioritaria.

Movilización de insumos adicionales en 10 aeronaves de pasajeros desde distintas regiones del país.

Traslado de más de 100 rescatistas gracias al Banco de Millas de Avianca y LifeMiles, en coordinación con entidades y organizaciones de atención de emergencias.

Más de 2.500 sillas adicionales hacia Cali, Armenia y Quibdó, incluyendo la operación de un Boeing 787 Dreamliner para aumentar la capacidad disponible.

Medidas de flexibilidad para pasajeros, como cambios de itinerario sin penalidad, reembolsos y techos tarifarios autoimpuestos en rutas afectadas.

Operación de carga y pasajeros al servicio de la emergencia

En los primeros dos días posteriores a la tragedia, Avianca movilizó más de 150 toneladas de ayuda humanitaria en cinco vuelos cargueros y de pasajeros. Estas operaciones conectaron a Bogotá, San Salvador y Barranquilla con Cali y Armenia, permitiendo acelerar la llegada de recursos esenciales para la atención de la emergencia.

La ayuda transportada incluyó víveres, alimentos, medicamentos, agua, pañales, colchonetas, fórmulas para bebés, teteros, compotas, equipos médicos y otros artículos de primera necesidad.

Tres de estas operaciones se realizaron en aviones cargueros Airbus A330F, especializados en el transporte de carga de gran capacidad. Adicionalmente, vuelos de pasajeros con destino a Cali y Armenia también fueron utilizados para transportar insumos humanitarios, ampliando la capacidad de respuesta desde la red regular de la aerolínea.

Nuevas operaciones para ampliar el alcance de la ayuda

La respuesta se ha fortalecido con operaciones adicionales dentro y fuera de Colombia.

Desde Miami, Avianca Cargo transportó 60 toneladas adicionales de ayuda humanitaria hacia Cali en un avión carguero Airbus A330F. La carga incluyó generadores eléctricos, kits de aseo y alimentos no perecederos, en coordinación con la Cancillería de Colombia y Global Empowerment Mission.

Adicionalmente, Grupo Abra activó un puente aéreo humanitario conjunto entre Gol y Avianca hacia el Eje Cafetero. A través de dos vuelos cargueros operados en un Boeing 737, se trasladaron más de 40 toneladas de ayuda humanitaria hacia Armenia, con alimentos, agua, insumos médicos, productos de higiene, colchones, kits de aseo y otros elementos esenciales.

Esta operación representó además un hito logístico para la región, al convertirse en la primera llegada de un avión carguero Boeing 737 al Aeropuerto Internacional El Edén, lo que permitió ampliar las alternativas para la recepción de ayuda humanitaria de gran escala en el Eje Cafetero.

Trabajo articulado con aliados

Las acciones desplegadas han requerido la coordinación con entidades públicas, organizaciones humanitarias y aliados nacionales e internacionales, entre ellos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cruz Roja Colombiana, la Cancillería de Colombia, el Gobierno de El Salvador, ABACO, la Fundación TAAP, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ejército Nacional, Global Empowerment Mission, Airlink y organizaciones especializadas en búsqueda y rescate.

Esta articulación ha permitido sumar capacidades logísticas, humanitarias y operativas para facilitar que la ayuda llegue de forma más rápida y segura a las comunidades afectadas.