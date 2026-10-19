Banco Unión y BID Invest impulsan el acceso a servicios financieros para adultos mayores

Juan Pablo Cruz, presidente de Banco Unión. Foto: Cortesía Banco Unión

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El acceso al crédito continúa siendo una de las principales brechas de inclusión financiera para los adultos mayores en Colombia, según cifras de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, solo el 30,6% de las personas mayores de 65 años tuvo acceso a crédito, frente al 41,8% de los adultos entre 41 y 65 años, una situación que refleja la necesidad de ampliar la oferta de servicios financieros adaptados a esta población.

Con el propósito de ampliar las oportunidades de financiación para los adultos mayores pensionados y favorecer su integración en el sistema financiero, Banco Unión y BID Invest establecieron una alianza que contempla un financiamiento subordinado de hasta $40.000 millones, recursos que permitirán fortalecer la capacidad del banco para ampliar su cartera de crédito dirigida a este segmento.

La operación contempla un financiamiento de hasta COP 20.000 millones que BID Invest se ha comprometido a otorgar a Banco Unión, con la posibilidad de ampliar esta financiación en otros COP 20.000 millones adicionales, hasta alcanzar un total de COP 40.000 millones.

La aprobación de este crédito subordinado por parte de BID Invest fortalece la base de capital del Banco y contribuye a mejorar su capacidad de solvencia, habilitando nuevas oportunidades de crecimiento y expansión de su cartera. Al mismo tiempo, representa un importante voto de confianza de un organismo multilateral de referencia en la región, que reconoce la solidez financiera, la capacidad de gestión y la estrategia de crecimiento sostenible de la entidad.

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Actualmente, Banco Unión atiende a cerca de 19.000 clientes adultos mayores y, mediante esta operación, busca continuar ampliando su presencia en el segmento de la economía plateada, con alternativas de financiación que respondan a sus necesidades.

"Este financiamiento representa un voto de confianza en las capacidades de Banco Unión y en nuestro compromiso con la inclusión financiera de los adultos mayores. Queremos que cada vez más personas encuentren alternativas de crédito acordes con sus necesidades y puedan seguir desarrollando sus proyectos personales y familiares, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentren", afirmó Juan Pablo Cruz, presidente de Banco Unión.

Además de respaldar el crecimiento de la cartera de crédito dirigida a los adultos mayores y fortalecer la base de capital de Banco Unión, la alianza contempla el acompañamiento técnico de BID Invest para identificar las necesidades particulares de esta población y desarrollar una hoja de ruta que permita complementar gradualmente la oferta de productos y servicios financieros del banco.

"Los adultos mayores siguen teniendo proyectos, responsabilidades y necesidades financieras que deben ser atendidas. Por eso, nuestro interés va más allá de simplemente ampliar el acceso al crédito, sino avanzar en una oferta que reconozca las particularidades de esta población y contribuya a mejorar su bienestar financiero y el de sus familias", agregó Cruz.

Por su parte, Marisela Alvarenga, directora jefa de la División de Instituciones Financieras de BID Invest, señaló que “esta operación refleja nuestro compromiso con una mayor salud financiera en Colombia. Al fortalecer la capacidad de Banco Unión para expandir su oferta de crédito a adultos mayores pensionados, contribuimos a ampliar el acceso al financiamiento formal y, al mismo tiempo, apoyamos el desarrollo de un sistema financiero más resiliente y capaz de responder a las necesidades de una población que sigue creciendo y desempeñando un papel relevante en la economía colombiana”. Finalmente, a estas iniciativas se suman acciones orientadas a fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y gestión responsable de Banco Unión, como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación en el sistema financiero colombiano.