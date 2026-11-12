Canadá pone sus ojos en el cacao del Cesar: la apuesta que lidera la ADR

Esta gestión fue abordada durante una mesa de trabajo en la que participaron el presidente Orlando Dangond; la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila; la viceministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Cindy Termorshuizen; y la embajadora de ese país en Colombia, Elizabeth Williams. Foto: Cortesía

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Mejorar la calidad del cacao del Cesar, ampliar sus oportunidades de comercialización internacional y generar mejores condiciones económicas para las familias productoras son los principales propósitos de la cooperación que proyectan la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la organización canadiense SOCODEVI. Las entidades avanzan en la estructuración de un convenio marco que permita desarrollar iniciativas conjuntas en la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el respaldo del Gobierno de Canadá y las autoridades territoriales.

Esta gestión fue abordada durante una mesa de trabajo en la que participaron el presidente Orlando Dangond; la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila; la viceministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Cindy Termorshuizen; y la embajadora de ese país en Colombia, Elizabeth Williams. En el encuentro, la diplomática manifestó el interés de promover dos nuevos proyectos enfocados en la adaptación al cambio climático, el mejoramiento de la calidad de la producción y la apertura de oportunidades de exportación. “Con el Gobierno nacional tenemos socios, alianzas muy fuertes”, afirmó Williams, al destacar la importancia de la articulación institucional para concretar estas iniciativas.

Para el presidente de la ADR, esta cooperación representa una oportunidad de aprovechar el potencial agrícola del Cesar y consolidar su participación en la cadena cacaotera nacional, mediante acciones que permitan elevar la competitividad de los productores y proyectar su oferta hacia nuevos mercados. “Si nosotros logramos posicionar al departamento del Cesar en materia de cacao, lo tendremos en los primeros renglones a nivel nacional”, señaló Orlando Dangond, al referirse a las posibilidades de crecimiento de este sector y su contribución al desarrollo rural del departamento.

La propuesta toma como referencia la experiencia del programa Agroemprende Cacao, financiado por el Gobierno de Canadá, y plantea una nueva etapa de articulación entre SOCODEVI y la ADR para identificar líneas de trabajo que respondan a las necesidades de las organizaciones cacaoteras. La participación de la Agencia permitirá incorporar su capacidad de gestión institucional en la construcción de las iniciativas, mientras se definen los alcances y mecanismos de cooperación. Al respecto, Rubén Escamilla, director país de SOCODEVI en Colombia, destacó: “Es un actor clave que antes no habíamos tenido y que hoy se sienta con nosotros a pensar y aterrizar estas nuevas iniciativas”.

Entre los propósitos de esta articulación se encuentra promover la participación de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y familias campesinas en actividades productivas sostenibles, con posibilidades de diversificación económica y generación de ingresos. A este proceso se suman el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Fabio Hernández Cataño, y Juan Pablo Bustamante Caballero, gerente del Programa País del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) en Colombia, junto con la Gobernación del Cesar, como parte del trabajo interinstitucional para identificar oportunidades de desarrollo en el territorio.

La estructuración del convenio marco será el siguiente paso para definir los compromisos, las responsabilidades y las acciones que podrían desarrollarse entre la ADR y SOCODEVI. Con esta gestión, la Agencia de Desarrollo Rural busca convertir las oportunidades de cooperación internacional en proyectos que contribuyan a mejorar la productividad, facilitar la comercialización del cacao cesarense y ampliar las perspectivas económicas de las comunidades rurales.