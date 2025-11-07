Cocina tradicional y contemporánea se encuentran en Bogotá Gourmet

Los asistentes podrán disfrutar de un menú de cuatro tiempos para dos personas con un descuento del 30 % sobre la carta oficial de cada establecimiento vinculado al evento. Foto: Cortesía

Desde la sazón de nuestros abuelos hasta la contemporaneidad culinaria, los sabores serán protagonistas en los paladares de los bogotanos y sus visitantes a través de Bogotá Gourmet, un evento gastronómico que, del 7 de noviembre al 8 de diciembre, promete visibilizar las propuestas que rinden tributo a la buena cocina y ponen en el centro a la cadena de valor detrás de cada plato servido en mesa.

“Reconocer que Bogotá está entre las ciudades de LATAM con mayor reputación en materia gastronómica (ANDI 2024) nos pone en la tarea de sostener dicho reconocimiento. En ese sentido, País Gourmet, con más de 12 años liderando grandes festividades de la cocina en sus distintas vertientes, pone la lupa en la capital para contribuir a ese propósito mediante un evento que impulsa el desarrollo económico, genera cientos de empleos y dinamiza las cajas registradoras en un momento de baja demanda para el sector”, expresó Daniel García, director de eventos de la multimarca especializada en festivales gastronómicos.

Con la participación de alrededor de 40 restaurantes que tienen listos sus menajes de cocina para ofrecer preparaciones de primer nivel —desde la cocina tradicional hasta el fast food—, Bogotá Gourmet busca deleitar paladares y aliviar los bolsillos de los comensales. Estos podrán disfrutar de un menú de cuatro tiempos para dos personas con un descuento del 30 % sobre la carta oficial de cada establecimiento vinculado al evento.

Por valores entre $85.000, $135.000 o $185.000, los asistentes podrán disfrutar de dos platos fuertes, una entrada, dos cervezas o sodas Hatsu, un postre, una botella de agua y un café de especialidad. En el caso del menú más alto ($185.000), se incluyen además dos copas de vino reserva de selección.

Al proyecto se suman marcas como American Eagle, Chevignon, Hoteles Estelar, Flypass, Sen Íntimo, Tostao’, Heineken, Finca Las Moras, US Meat, Apparta Bookings y Morris Garage, con el apoyo de la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia (Regco) y Rappi. Se destaca especialmente a Flypass como aliado de movilidad, ya que los comensales podrán parquear su vehículo en más de 10.000 Zonas de Parqueo Pago en Bogotá y, por la compra de un menú de cualquier categoría, accederán a un 70% de descuento en el tag Flypass, disponible a través de la página web www.flypass.com.co.

Quienes deseen conocer los restaurantes participantes, menús y detalles para asistir como comensales pueden ingresar a www.bogotagourmet.co o visitar el perfil oficial en Instagram @bogotagourmetoficial.

Restaurantes participantes: 48 Paellas, Ajisen Ramen, Brunetta Pizzería, Casa Palermo, Cosette Salitre, Cotiza Longaniza, Cuerdo by Seratta, Diestro, Ebano, El Día que Me Quieras, Fiola, Frida de Mis Amores, Gallo Colorado, Hache Hamburguesas, Koyote Barbacoa, Kuzina, La Cesta, La Lupita, Lobo Negro, Maki Bar, Mazaryk, Patria 26, Petronio, Piedra Sagrada, Pika, Plaza Café, Primi, Renne, Ruda, Sekushi, Semolina Colina, Todo es Color di Rosa, Tonnarello, Bulería y Trattoria La Divina Comedia.