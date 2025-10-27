Colombia moderniza su seguridad industrial con tecnologías cada vez más sostenibles

Su tecnología de espuma de aire comprimido, que convierte 300 litros de agua en hasta 3.000 litros de espuma densa. Foto: Cortesía

La seguridad industrial en Colombia entra en una nueva etapa de modernización con la llegada de tres tecnologías de vanguardia orientadas al control de derrames e incendios. Se trata de OILKONTROL, VS FOCUM y CAF SYSTEM, soluciones que integran innovación, sostenibilidad y eficacia operativa, impulsando una respuesta más eficiente ante emergencias ambientales y de seguridad en sectores estratégicos del país.

OILKONTROL es un absorbente orgánico, ignífugo y oleofílico, fabricado a partir de fibra natural 100% biodegradable. Inocuo para las personas y la fauna, su capacidad para absorber hidrocarburos y repeler el agua lo convierte en una herramienta eficaz para evitar la propagación de llamas en zonas de riesgo. Por su versatilidad, se adapta a diferentes industrias como la energética, portuaria, de transporte y petrolera.

Por su parte, VS FOCUM, líder europeo en espumas contra incendios, introduce en Colombia productos libres de flúor (PFAS) y no tóxicos para el ambiente. Fabricadas en España, estas espumas cumplen con la Resolución 0634 del Ministerio de Ambiente y poseen certificaciones internacionales que garantizan su calidad y compatibilidad con los sistemas de extinción existentes, sin requerir modificaciones.

La tercera innovación, CAF SYSTEM, aplica una tecnología de espuma de aire comprimido que multiplica la eficiencia operativa: convierte 300 litros de agua en hasta 3.000 litros de espuma densa y adherente. Su aplicación resulta ideal en incendios industriales, hangares, helipuertos y bodegas, logrando una notable reducción en el consumo de agua y una alta capacidad de supresión. Además, es totalmente compatible con las espumas de VS FOCUM, optimizando recursos y resultados.

Estas tecnologías ofrecen a las empresas colombianas la posibilidad de una transición inmediata hacia prácticas más seguras y sostenibles, sin alterar sus operaciones actuales y con respaldo técnico especializado.

Caso de éxito internacionalLas soluciones ya han sido probadas en escenarios de alta exigencia. OILKONTROL tuvo un papel destacado en el control del derrame ocurrido durante el hundimiento del buque OS35 en el Estrecho de Gibraltar, una de las zonas marítimas más estratégicas del mundo. En esa operación, realizada junto a la Royal Navy y Oil Spill Response, la tecnología demostró su eficacia en la contención y absorción de hidrocarburos, con resultados ampliamente reconocidos por medios internacionales.