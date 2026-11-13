Con el FNA, las cesantías se convierten en una oportunidad para tener vivienda propia

Marco Acosta Rico, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Foto: Cortesía

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Tener vivienda propia puede estar más cerca de lo que muchos colombianos imaginan. Con ese propósito, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) impulsa su campaña de cesantías Con el FNA tus cesantías se vuelven hogar, una iniciativa que invita a los trabajadores a trasladar sus recursos a la entidad y convertir este ahorro en una herramienta para formar patrimonio y brindar mayor bienestar a sus familias.

Las cesantías representan mucho más que un respaldo económico ante la pérdida del empleo. También pueden convertirse en el punto de partida para comprar vivienda, construir en lote propio o mejorar un inmueble. Al trasladarlas al FNA, los trabajadores acceden a beneficios que les permiten proteger y aprovechar mejor sus recursos: no pagan por la administración de sus cesantías ni por los retiros parciales o definitivos, y su ahorro genera rendimientos ligados a la variación de la Unidad de Valor Real (UVR), conforme a las condiciones aplicables.

A esto se suma una ventaja fundamental: tener las cesantías en el FNA permite acceder a alternativas de financiación de vivienda, con condiciones diferenciadas según los ingresos, la modalidad de afiliación y la capacidad de pago de cada solicitante.

Actualmente, la entidad ofrece financiación de hasta el 90 % del valor comercial del inmueble, de acuerdo con las características del crédito y los requisitos vigentes.

Esta alternativa también está dirigida a quienes consideran que sus ingresos pueden ser una barrera para tener casa propia. En el FNA, las personas que devengan uno o dos salarios mínimos pueden solicitar financiación. Cada caso se estudia individualmente, teniendo en cuenta los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad de pago, para determinar las condiciones a las que puede acceder el hogar.

“Queremos que los colombianos reconozcan el verdadero potencial de sus cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro no solo encuentran una entidad que administra sus recursos sin cobrarles por ello, sino un aliado para convertir ese ahorro en bienestar y patrimonio. Nuestro compromiso es acercar la financiación de vivienda a más familias, facilitar el acceso a nuestras soluciones y avanzar en el propósito de consolidar una Colombia de propietarios. Por eso, invitamos a los trabajadores a trasladar sus cesantías al FNA y dar el primer paso hacia su vivienda propia”, dijo Marco Acosta Rico, presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

¿Cómo convertir las cesantías en vivienda propia?

El primer paso es trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Una vez afiliado, el trabajador puede conocer las alternativas de financiación disponibles, verificar los requisitos y solicitar un crédito, sujeto al estudio de su capacidad de pago y a las condiciones vigentes.

Entre las opciones que ofrece la entidad se encuentran:

Crédito hipotecario: permite financiar la compra de vivienda nueva o usada, así como acceder a alternativas para construcción o mejoramiento, según las condiciones de cada línea.

permite financiar la compra de vivienda nueva o usada, así como acceder a alternativas para construcción o mejoramiento, según las condiciones de cada línea. Leasing habitacional: una modalidad de financiación que facilita el acceso a vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción de adquisición.

una modalidad de financiación que facilita el acceso a vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción de adquisición. Ahorro Voluntario Contractual (AVC): dirigido a personas que no tienen cesantías afiliadas al Fondo y desean establecer un ahorro programado para acceder posteriormente a financiación de vivienda.

Además, el FNA cuenta con alternativas de financiación para vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), que buscan facilitar el acceso a estos segmentos habitacionales.

Un ahorro que trabaja por el futuro de las familias

Trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro es una decisión que permite aprovechar sus beneficios sin perder de vista su función de protección económica. Estos recursos pueden utilizarse para los destinos autorizados por la ley, entre ellos vivienda y educación, mientras permanecen administrados por una entidad especializada en ahorro y financiación habitacional.

El FNA invita a los trabajadores de los sectores público y privado a informarse sobre los beneficios de trasladar sus cesantías y conocer las alternativas disponibles a través de sus canales oficiales de atención y en www.fna.gov.co.

Porque tener vivienda propia no tiene que ser un sueño lejano. Puede comenzar con una decisión: poner las cesantías a trabajar por el futuro de la familia.